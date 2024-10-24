全美綠能計畫 聖荷西清潔能源公司排第6

聖荷西清潔能源公司在綠色能源計畫中排名全美第六。（取材自SJCE官網）

聖荷西 政府23日宣布，聖荷西清潔能源公司（San José Clean Energy，SJCE）在美國國家可再生能源實驗室（National Renewable Energy Lab，NREL）公布的2023年社區合作組織（ Community Choice Aggregation，CCA）綠色電力客戶名單中名列第六。SJCE為近35萬客戶提供清潔、可再生能源服務。其在全國排名的提升，標誌著它在推動可持續能源方面取得的顯著進展。

這項排名表彰了全國範圍內在綠色能源專案中表現突出的組織。SJCE的標準服務中，60%的電力來自可再生能源，遠超加州 2024年44%的最低要求。此外，SJCE還提供升級選項，讓客戶每月僅需支付少量額外費用，即可享受100%的清潔能源服務。

此次SJCE入選2023年名單，展現了它成功滿足聖荷西居民和企業對綠色能源日益增長的需求。聖荷西市長馬漢說：「感謝熱心的社區成員幫助我們加快清潔能源的發展。聖荷西現在運營著全國最大的單一管轄的CCA，是擁有最清潔的電力組合之一。我們是美國首個設定到2030年實現碳中和目標的大城市。SJCE的成就表明，我們將為子孫後代盡一切努力實現這一目標。」

SJCE今年還慶祝了為聖荷西近100萬居民和企業提供服務的5周年紀念。自2019年成立以來，SJCE已簽署超過10千兆瓦的可再生能源合同，足以為近60萬戶普通家庭供電。

聖荷西城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說：「這是聖荷西清潔能源公司取得的了不起的成就。在過去的五年中，SJCE為居民和企業提供可再生能源的承諾堅定不移，我們在減少碳排放方面取得的進展應當讓我們感到自豪。」

隨著聖荷西清潔能源公司的持續擴展，該市朝著2030年碳中和的目標又邁進了一大步。