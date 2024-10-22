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聖荷西破獲未成年幫派犯罪 多名持械劫犯落網

記者龔玥╱聖荷西報導
圖為在逃嫌犯 Alexis Orozco。（圖由聖荷西警察局提供）
圖為在逃嫌犯 Alexis Orozco。（圖由聖荷西警察局提供）

聖荷西警察局日前成功破獲一起涉及未成年人的幫派犯罪案件，多個嫌疑人被抓捕歸案，但仍有一名嫌疑人在逃。警方表示，相關調查和抓捕工作持續進行。

聖荷西警察局7月24日晚約8時24分接到報警，稱東嶺環路2200街區（2200 block of Eastridge Loop）發生了一起持械搶劫事件。兩名身份不明的男性嫌疑人接近一名未成年受害者，將其推倒後強行奪走了他的金項鍊。在搶劫過程中，嫌疑人展示了幫派標誌、並高喊幫派侮辱語言後逃離現場。

聖荷西警察局調查發現，這一案件與吉爾洛地區的某幫派有關聯。進一步調查表明，這一嫌疑人團夥在7月至8月期間，涉嫌在聖荷西市及其周邊地區進行了一系列持械搶劫案。在部分搶劫案中，嫌疑人揮舞著槍支和刀具，最初只針對敵對幫派成員，隨後擴大目標至其他受害者。

經過調查，員警確認了與至少五起持械搶劫案相關的五名嫌疑人，他們分別是瓦卡（Dominic Vaca）、桑布拉諾（Timothy Zambrano）、弗洛雷斯（Matthew Flores）、一名未成年嫌疑人，以及目前仍在逃的奧羅斯科（Alexis Orozco）。

聖荷西警察局獲得了對嫌疑人的逮捕令及相關住所的搜查令後，員警在吉爾洛市執行了逮捕和搜查行動。

犯罪嫌疑人瓦卡於8月16日被捕，未成年嫌疑人於8月31日被捕，弗洛雷斯於9月15日被捕，桑布拉諾則在10月3日被捕。目前，瓦卡、弗洛雷斯和桑布拉諾已被關押在聖塔克拉拉縣監獄，未成年嫌疑人則被送至縣少年管教所。警方仍在繼續追捕在逃嫌疑人奧羅斯科。

聖荷西 監獄 槍支

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