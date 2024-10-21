青少年駕駛安全周 聖荷西警察局：開車勿發短信

10月20日至26日是全國青少年駕駛安全周，聖荷西 警察局（SJPD）借此機會鼓勵父母和照顧者與青少年談論遵守道路規則的重要性，以及安全駕駛如何有助於挽救生命。

根據美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）的資料，車禍是美國青少年（15至18歲）死亡的主要原因。2022年，涉及青少年司機的車禍導致2514人死亡。在加州 ，儘管年輕司機僅占美國所有持牌司機的5%，但在2022年所有致命車禍中，近12%是由他們造成的。

聖荷西警察局提醒家長和照顧者關注危險駕駛行為的風險，包括超速、開車時發短信和不繫安全帶。同時，青少年也須瞭解酒精或藥物影響下駕駛的嚴重後果。

聖荷西警察局官員說：「父母和照顧者在確保青少年在路上的安全方面扮演著重要角色。通過進行有意義的對話、制定規則並樹立安全駕駛的榜樣，能夠幫助青少年在駕駛時做出更好的選擇。」

為幫助父母和監護人與青少年開展關於安全駕駛的對話，聖荷西警察局提供了以下建議：駕駛人要熟悉加州的臨時駕照 法律。該法律對持有駕照的第一年在乘客和夜間駕駛方面設定了限制。監護人以身作則，與孩子一同開車時，告訴他們如何安全駕駛，同時親自展示正確的駕駛行為。家長要制定基本規則，確保嚴格遵守不使用手機、始終遵守速度限制以及繫好安全帶等規則，最好能列出具體的駕駛指南。向青少年強調絕對不能酒後駕駛或與醉酒或吸毒的人同車的重要性。

通過這些措施，聖荷西警察局希望能有效降低青少年駕駛事故的發生率，確保青少年在道路上的安全。