Lyft怪司機 半夜把乘客丟在半路上

被丟在半路的Lyft乘客史密斯心有餘悸。（KCRA電視台畫面截屏）

普萊塞縣羅斯維爾市（Roseville）的居民史密斯（Catherine Smith）近日從沙加緬度國際機場返家時，碰到怪怪Lyft 司機，一路直喊「我要充電」，最後把她丟在離羅斯維爾還有10哩處。當地荒無人煙又是半夜近2時，害怕的乘客至今餘悸猶存。

60歲的乘客說，當天半夜1時，她搭上Lyft的車，想要返回羅斯維爾住處。但開到半路司機就開始喊「I need to charge」（要充電），最後在Base Line Road與Palladay Road路口停車，開始把乘客的行李搬下車。

Catherine Smit一頭霧水地被請下車，司機只說了「你可以另外叫台Lyft」，然後就走了，時為1時40分。當地既荒涼又沒有路燈，不知道接下來該怎麼辦的乘客，只好打給Lyft客服。

Lyft客服先報了警，然後調派車輛過來接人。先到的警員陪著史密斯等到Lyft車來，整起事件才算告一段落。Lyft事後發訊息給乘客，說該趟的車資也已全部退還，而他們正在調查駕駛的資料，以決定是否還要讓他透過平台接單，「但未來再也不會讓這位駕駛接到史密斯的單」。

乘客告訴KCRA電視台，她希望不要再讓怪怪駕駛上路了。他一點都不懂商業規矩，也不會清楚溝通，一整趟車程，他連一次清楚的解釋都沒有。

KCRA尚未接到Lyft的回應，不確定這位駕駛是否還能在平台上接單。