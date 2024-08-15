滋養心靈 北加中文學校9月29日辦教學研討會

會長李娜亞(中)介紹研討會內容。（記者龔玥／攝影）

北加州 中文學校聯合會14日舉辦第一次教學研討會記者會，介紹即將在9月29日開展的研討會，旨在為北加 州的中文老師們打造溫暖而充實的學習平台，在提升專業技能的同時滋養心靈。

會長李娜亞、副會長傅其俊等參與記者會。李娜亞介紹了五位出席研討會的導師。

研討會共設計了五場講座，涵蓋最新的教學科技、高互動教學法、心靈成長以及特殊教育等多個領域。並請來五位專家，以豐富的經驗和專業的知識，帶領參會的老師進行深度的學習與交流。每一位講者都在各自的領域中擁有傑出的成就，他們的分享將為教學實踐帶來新的視角和靈感。

研討會從AI 技術在教學中的應用，到如何在沒有APP的情況下實現高互動，提供一系列實用的教學技巧和策略，幫助老師在日常教學中輕鬆應對各種挑戰，提升教學效果。

研討會參會人員合影。（記者龔玥／攝影）

其中，陳麗玲老師將探索AI在教學中的應用，分享一系列簡單易學的技巧，幫助老師們輕鬆用AI 來製作教案，讓科技成為教學中的好幫手，提升教學效率。

王智玫老師將帶領老師一起練習定義常用活動背後真正的教學目標，有效觀察學生學習成果，訓練學生成為「學習的主導者」。帶領老師從學生視角來設計有意義的單元報告活動，並引導學生感受學習的過程。

經文處長夫人雲雯蓁將以她獨特的人生經歷，講述身為外交官夫人的心路歷程，以及她雲遊四海、相夫教子，有笑有淚的人生故事，在故事中感受到愛與奉獻的力量，來一場心靈的旅行，

王曼卿老師以其特殊的人生經歷帶領老師們進入特教生的世界，認識特教生的學習特徵和行動特性，以及適合的教學方式、教學環境的設計與布置。她將提供一系列實用的教學策略，幫助老師們敲開特教生的心靈密碼，給予他們更多的關愛與支持。

李偉倩博士提供實用的建議，幫助老師們在繁忙的教學工作中保持心理健康，拾起平靜與力量。