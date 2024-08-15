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金山吸毒死者連二降 芬太尼危機露曙光?

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山因藥物過量致死的人數連續第二個月下降。圖為芬太尼成癮者常在街頭呈現極其詭異的「芬太尼折疊」姿勢。（本報存檔照片）
舊金山因藥物過量致死的人數連續第二個月下降。圖為芬太尼成癮者常在街頭呈現極其詭異的「芬太尼折疊」姿勢。（本報存檔照片）

舊金山因藥物過量而死亡的人數連續第二個月下降，或許讓經歷毒品氾濫的舊金山人看到一絲曙光。舊金山市衛生局公布，7月有39人因藥物過量死亡，是自2020年1月有統計以來最低的單月死亡人數。6月統計的49人，也曾是兩年來的最低數字。

衛生局局長科爾法克斯（Dr. Grant Colfax）說：「我們保持謹慎樂觀的態度。整體來看，我們正朝著正確的方向發展。」

舊金山將繼續採取雙管齊下的方法應對新一輪的芬太尼毒品危機，包括增加治療床位、擴大街頭外展和公共衛生干預措施；同時加大執法力度，逮捕成癮者和販毒者。

相比2023年7月，死亡人數下降了50%，當時有79人死亡，當年前七月累計的死亡人數也下降了15%。按照目前的累計速度，舊金山預計在2024年的死亡人數將達到706人，低於2023年的810人，但仍高於2021和2022年。

在7月的39起藥物過量死亡中，有27起與芬太尼（Fentanyl）相關。該藥物也導致了自疫情以來的新一輪毒品危機。

根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC）的數據，2023年是自2018年以來全美因藥物過量死亡首次出現下降的年份。西海岸在今年總體也處於下落趨勢，部分滯後的原因是芬太尼在進入加州之前，已經在東海岸的毒品市場肆虐四年。

科爾法克斯表示，官員們無法確定死亡人數減少的具體原因，但強調他們正在增加對成癮治療藥物的獲取渠道，包括提供美沙酮和布洛芬酮等，幫助治療阿片類藥物成癮的藥物。

科爾法克斯說：「我並不清楚是什麼原因造成了我們現在看到的差異，但今年的總體趨勢是積極的。」他補充道，目前還不清楚非法芬太尼供應下降是否是導致死亡人數下降的因素。

舊金山 毒品 加州

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