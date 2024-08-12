劫匪夜闖米切爾冰淇淋店 只拿走1包餅乾 什麼都沒得到

店主在11日發佈了商店被劫後的照片，被砸碎的櫥窗玻璃，由木板暫時遮掩。（截取自Mitchell’s Icecream社媒帳號）

在舊金山 經營超70年的米切爾冰淇淋店（Mitchell's Icecream），上周五深夜被一夥劫匪破窗闖入。根據舊金山紀事報的報導，劫匪除了拿走一包餅乾外，什麼都沒有得到。

米切爾冰激凌1953年開始營業，其手工製作的冰激凌受到舊金山人的歡迎，直至深夜也有在外等待的顧客。（截取自Mitchell’s Icecream社媒帳號）

米切爾冰淇淋1953年開始營業，其手工製作的冰淇淋受到舊金山人的歡迎，直至深夜也有在外等待的顧客。店主在11日發布了商店被劫後的照片顯示，被砸碎的櫥窗玻璃由木板暫時遮掩。

老闆在社交媒體上表示，搶劫發生在周五凌晨3時左右，有五名男子從櫥窗闖入。

「我們店內店外都裝有攝像頭，所以能清楚看見他們試圖偷走我們的保險 箱，而保險箱被牢牢拴在水泥地板上。」店主表示，「當警報響起，劫匪跑出了商店，大約10分鐘後警察趕到。我們的現金抽屜總是會當日清空，並保持打開。所以最後，他們帶著一袋餅乾離開了。」

當然，損失的遠不止幾塊糖果。

「店裡真是一團糟。」店主表示，「到處都是玻璃，還有他們進門時踩碎的一袋袋餅乾。」

店主表示，這次非法闖入的事件對其他小商業主起到警示作用。「一定要把收銀機打開，這樣小偷就能看到裡面什麼也沒有，並需要把所有的現金、支票 都放進保險櫃裡。並且一個良好的報警系統會讓小偷倉皇離開。」店主說，這不是劫匪第一次針對當地社區作案，附近的Rock Bar在一周前剛剛被盜。

目前，冰淇淋店已經恢復營業。市長候選人麥法恩（Mark Farrell）也發文呼籲，市府應幫助小商業度過難關，確保安全的商業環境。