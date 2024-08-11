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保障族裔語言生存 刻不容緩

記者葛歆睿 / 密爾比達報導
任弘受北加州中文聯合會邀約演講，吸引近百位參與者。（記者葛歆睿 / 攝影）
任弘受北加州中文聯合會邀約演講，吸引近百位參與者。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州中文學校聯合會日前舉辦了一場名為「北加華人移民與僑教的發展」的講座，特邀台灣僑委會前副委員長任弘擔任主講者，吸引近百位參與者，其中不乏任弘30年前在灣區工作時結識的老朋友。

任弘長期從事海外工作，派駐過聖荷西、芝加哥，後來回台灣出任僑委會副委員長，現在在福建廈門華僑大學擔任特別教授，並擔任財團法人華語文教育發展基金會董事長。他致力於海外華人歷史、華文教育發展史、中國書法和漢字文化的研究。近些年出版了「淬煉—戰後東南亞政局與華文教育的興衰」和「排斥與融入：美國華人社會與華文教育史」。

任弘在講座中追溯華人以北加州舊金山為起點移民美國，在種族歧視下發展華人教育。他表示，華人移民美國的故事還有非常多可以開發，但沒有得到重視。希望海外華人及其後代透過學習華人的移民故事，增進對中華文化的認同感。他提到伊利諾州2021年立法規定中小學必須教授華人歷史，呼籲加州華人也要爭取立法保障自己的權益。

任弘以華文教育為中心研究華人歷史和華人社區，並提出「華僑學校的分布反映了華人社區的地圖」。他說，史料的收藏保存很重要，各個中文學校的年刊都很寶貴。另一方面，僑胞教育還要繼續積極努力，以保障族裔語言的生存。

這次講座的協辦單位包括中華聯誼會、北加州中國大專校友會聯合會、國立成功大學北加州校友會、北加州國立台灣師範大學校友會、美國茶文化學會以及北加州文化大學校友會。

華人 加州 北加

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