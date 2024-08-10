快逃… 加州「鮭魚老師」教室遭遇「熊學生」 下場曝光

中加州松山俱樂部的小學教師薩蒙周二晚上在學校為即將開始的新學年做準備，期間她離開教室到辦公室打印，回來時發現裡面有一隻熊。（ABC新聞畫面截屏/索里拍攝影片）

一位老師在為開學第一天準備教室時遇到了一位意外的訪客，一隻野熊。有趣的是，這位教師的姓氏Salmon，正是熊喜歡的食物鮭魚。

據ABC電視新聞報導，中加州 松山俱樂部（Pine Mountain Club）的小學教師薩蒙（Elaine Salmon）周二晚上在學校為即將開始的新學年做準備，期間她離開教室到辦公室列印文件，回來時發現裡面有一隻熊。

「我打開教室門，一隻熊衝向門口，」薩蒙說，「我…關上門，把熊鎖在那裡，然後回到辦公室給我丈夫打電話。」

那間教室是薩蒙為三年級、四年級和五年級的學生授課的地方。她說那隻熊被鎖在教室後，她更擔心屋內的安全，「我的第一個想法是，牠會造成任何損害嗎？」她回憶道，「我有全新的地板，而且我已經裝潢好了。」

當薩蒙的丈夫索里（Ian Sawrey）到達時，這對夫婦開始敲打教室的窗戶以吸引熊的注意。

索里拍攝的影片片段顯示，這隻熊在教室的桌子和架子之間徘徊。

薩蒙說，在敲打窗戶幾分鐘後，她和她的丈夫引起了熊的注意。她的丈夫打開門，熊從他身邊走出教室門，進入學校周圍樹木繁茂的山裡。而牠在教室內造成的唯一損壞是一個裝有食物的地震 緊急箱。

薩蒙表示，雖然已知該地區有熊，但當學生在場時，這些動物並沒有接近學校。「我們有就地避難應急預案規範，當周圍有熊或任何野生動物時，我們會鎖上教室，以確保孩子們在安全之前不會出去。」

事件在距離開課約一周前發生，之後學校工作人員立即檢查了安全措施。雖然教室的門是用重鋼製成的，但學校計畫更換門把手。