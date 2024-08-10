我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

快逃… 加州「鮭魚老師」教室遭遇「熊學生」 下場曝光

記者葛歆睿／南灣報導
中加州松山俱樂部的小學教師薩蒙周二晚上在學校為即將開始的新學年做準備，期間她離開教室到辦公室打印，回來時發現裡面有一隻熊。（ABC新聞畫面截屏/索里拍攝影片）
中加州松山俱樂部的小學教師薩蒙周二晚上在學校為即將開始的新學年做準備，期間她離開教室到辦公室打印，回來時發現裡面有一隻熊。（ABC新聞畫面截屏/索里拍攝影片）

一位老師在為開學第一天準備教室時遇到了一位意外的訪客，一隻野熊。有趣的是，這位教師的姓氏Salmon，正是熊喜歡的食物鮭魚。

據ABC電視新聞報導，中加州松山俱樂部（Pine Mountain Club）的小學教師薩蒙（Elaine Salmon）周二晚上在學校為即將開始的新學年做準備，期間她離開教室到辦公室列印文件，回來時發現裡面有一隻熊。

「我打開教室門，一隻熊衝向門口，」薩蒙說，「我…關上門，把熊鎖在那裡，然後回到辦公室給我丈夫打電話。」

那間教室是薩蒙為三年級、四年級和五年級的學生授課的地方。她說那隻熊被鎖在教室後，她更擔心屋內的安全，「我的第一個想法是，牠會造成任何損害嗎？」她回憶道，「我有全新的地板，而且我已經裝潢好了。」

當薩蒙的丈夫索里（Ian Sawrey）到達時，這對夫婦開始敲打教室的窗戶以吸引熊的注意。

索里拍攝的影片片段顯示，這隻熊在教室的桌子和架子之間徘徊。

薩蒙說，在敲打窗戶幾分鐘後，她和她的丈夫引起了熊的注意。她的丈夫打開門，熊從他身邊走出教室門，進入學校周圍樹木繁茂的山裡。而牠在教室內造成的唯一損壞是一個裝有食物的地震緊急箱。

薩蒙表示，雖然已知該地區有熊，但當學生在場時，這些動物並沒有接近學校。「我們有就地避難應急預案規範，當周圍有熊或任何野生動物時，我們會鎖上教室，以確保孩子們在安全之前不會出去。」

事件在距離開課約一周前發生，之後學校工作人員立即檢查了安全措施。雖然教室的門是用重鋼製成的，但學校計畫更換門把手。

加州 地震

上一則

全美風箏衝浪賽 周末到舊金山灣競速

下一則

聖荷西爵士音樂節舞動音符 讓夏天更炫

延伸閱讀

國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐

國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐
加州「鮭魚老師」教室遭遇「熊學生」

加州「鮭魚老師」教室遭遇「熊學生」
「布朗」傻傻分不清？川普搞錯賀錦麗前男友 慘遭打臉

「布朗」傻傻分不清？川普搞錯賀錦麗前男友 慘遭打臉
紐森施壓地方清理遊民營 否則失去州府補助款

紐森施壓地方清理遊民營 否則失去州府補助款
紐森和黃仁勳啟動人工智慧合作 培訓加州學生就業創新

紐森和黃仁勳啟動人工智慧合作 培訓加州學生就業創新

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸