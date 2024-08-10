快逃… 加州「鮭魚老師」教室遭遇「熊學生」 下場曝光
一位老師在為開學第一天準備教室時遇到了一位意外的訪客，一隻野熊。有趣的是，這位教師的姓氏Salmon，正是熊喜歡的食物鮭魚。
據ABC電視新聞報導，中加州松山俱樂部（Pine Mountain Club）的小學教師薩蒙（Elaine Salmon）周二晚上在學校為即將開始的新學年做準備，期間她離開教室到辦公室列印文件，回來時發現裡面有一隻熊。
「我打開教室門，一隻熊衝向門口，」薩蒙說，「我…關上門，把熊鎖在那裡，然後回到辦公室給我丈夫打電話。」
那間教室是薩蒙為三年級、四年級和五年級的學生授課的地方。她說那隻熊被鎖在教室後，她更擔心屋內的安全，「我的第一個想法是，牠會造成任何損害嗎？」她回憶道，「我有全新的地板，而且我已經裝潢好了。」
當薩蒙的丈夫索里（Ian Sawrey）到達時，這對夫婦開始敲打教室的窗戶以吸引熊的注意。
索里拍攝的影片片段顯示，這隻熊在教室的桌子和架子之間徘徊。
薩蒙說，在敲打窗戶幾分鐘後，她和她的丈夫引起了熊的注意。她的丈夫打開門，熊從他身邊走出教室門，進入學校周圍樹木繁茂的山裡。而牠在教室內造成的唯一損壞是一個裝有食物的地震緊急箱。
薩蒙表示，雖然已知該地區有熊，但當學生在場時，這些動物並沒有接近學校。「我們有就地避難應急預案規範，當周圍有熊或任何野生動物時，我們會鎖上教室，以確保孩子們在安全之前不會出去。」
事件在距離開課約一周前發生，之後學校工作人員立即檢查了安全措施。雖然教室的門是用重鋼製成的，但學校計畫更換門把手。
上一則
全美風箏衝浪賽 周末到舊金山灣競速
下一則
FB留言