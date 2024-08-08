矽谷工程師遇險 皮划艇釣魚溺亡

邱宗德通過出海垂釣來平衡矽谷緊張的工作。（取自眾籌網站gofundme）

日前，眾籌網站Gofundme上出現了一則幫助請求，起因是因為一位叫做邱宗德(Zongde Qiu，音譯)的45歲矽谷 工程師，3日在灣區 帕斯菲卡附近海岸乘坐皮划艇釣魚 時，從皮划艇落入水中，而且不知何故沒有能再回到艇上。邱宗德後來被衝浪者找到，並被緊急送往醫院，但不幸未能生還。

這場眾籌的發起者叫做高彤(Tong Gao)。他提到，邱宗德出海垂釣是為了平衡矽谷緊張的工作。高彤在眾籌中自稱是通過皮划艇釣魚認識死者並成為好友，還說死者給他的印象一直是非常謹慎、平和，為每次的出海垂釣都做了非常充分的準備。

高彤表示，除了對皮划艇釣魚充滿熱情之外，邱宗德在垂釣圈子裡還是一個非常樂於助人和無私的人；對自己畢業於清華大學也非常自豪，總是非常維護母校和校友；對自己的妻子和兩個女兒也非常忠誠。據說他好幾次因為要帶女兒去參加排球賽之類的課外活動，而取消原定的釣魚活動。

但作為家裡唯一的收入來源，邱宗德的猝然離世讓家庭財政難以為繼，現在支付喪葬費用和其他眼前的開銷都困難。

根據眾籌網站的訊息，目前離葬禮日期還有6天，已經有656人捐款。眾籌的目標是10萬元，目前已經募集7萬3446元。

代表邱宗德的妻子發起眾籌的高彤，7日也在網站留言感謝捐贈。還表示，小筆的捐贈已經通過眾籌網站的認證程序轉入死者妻子的帳戶。