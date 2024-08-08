我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

矽谷工程師遇險 皮划艇釣魚溺亡

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
邱宗德通過出海垂釣來平衡矽谷緊張的工作。（取自眾籌網站gofundme）
邱宗德通過出海垂釣來平衡矽谷緊張的工作。（取自眾籌網站gofundme）

日前，眾籌網站Gofundme上出現了一則幫助請求，起因是因為一位叫做邱宗德(Zongde Qiu，音譯)的45歲矽谷工程師，3日在灣區帕斯菲卡附近海岸乘坐皮划艇釣魚時，從皮划艇落入水中，而且不知何故沒有能再回到艇上。邱宗德後來被衝浪者找到，並被緊急送往醫院，但不幸未能生還。

這場眾籌的發起者叫做高彤(Tong Gao)。他提到，邱宗德出海垂釣是為了平衡矽谷緊張的工作。高彤在眾籌中自稱是通過皮划艇釣魚認識死者並成為好友，還說死者給他的印象一直是非常謹慎、平和，為每次的出海垂釣都做了非常充分的準備。

高彤表示，除了對皮划艇釣魚充滿熱情之外，邱宗德在垂釣圈子裡還是一個非常樂於助人和無私的人；對自己畢業於清華大學也非常自豪，總是非常維護母校和校友；對自己的妻子和兩個女兒也非常忠誠。據說他好幾次因為要帶女兒去參加排球賽之類的課外活動，而取消原定的釣魚活動。

但作為家裡唯一的收入來源，邱宗德的猝然離世讓家庭財政難以為繼，現在支付喪葬費用和其他眼前的開銷都困難。

根據眾籌網站的訊息，目前離葬禮日期還有6天，已經有656人捐款。眾籌的目標是10萬元，目前已經募集7萬3446元。

代表邱宗德的妻子發起眾籌的高彤，7日也在網站留言感謝捐贈。還表示，小筆的捐贈已經通過眾籌網站的認證程序轉入死者妻子的帳戶。

釣魚 矽谷 灣區

上一則

聖縣拚減碳 捐1400萬磅富餘食品

下一則

柏斯菲卡世界狗狗衝浪錦標賽 數千人觀賞

延伸閱讀

矽谷華人工程師 搭橡皮艇釣魚溺水身亡需籌款

矽谷華人工程師 搭橡皮艇釣魚溺水身亡需籌款
上訴法院裁決持H4簽證可續工作 川普若當選恐添變數

上訴法院裁決持H4簽證可續工作 川普若當選恐添變數
上訴法院：H-1B配偶待綠卡 可工作

上訴法院：H-1B配偶待綠卡 可工作
巴洛阿圖盂蘭盆法會 矽谷科技人禪修習佛

巴洛阿圖盂蘭盆法會 矽谷科技人禪修習佛
巴洛阿圖盂蘭盆會 矽谷的科技佛教徒

巴洛阿圖盂蘭盆會 矽谷的科技佛教徒

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎