E提案警政改革 市長辦促選民支持

舊金山 市長辦公室、地檢長辦公室和警察局6日演示無人機執法效率的同時，向公眾說明、推動在今年11月E提案，以爭取廣大選民的支持擴大警察執法範圍。

為實施E提案允許的新政策，使更多警員在街上巡邏並讓警員逮捕違法者，舊金山警察局已經引入了新的部門。雖然選民批准了這些政策，但警察委員會仍需在選民批准的範圍內通過這些部門的一般指令。

E提案內容包括允許警員在可以安全情況下，積極追捕犯下重罪和暴力輕罪的疑犯，包括零售盜竊、汽車盜竊和汽車入室盜竊。消除重複和過多的撰寫報告要求，讓警員回到街上。警員可以使用監視器等技術解決方案來記錄事件訊息，而不必返回區警察局填寫文件。

為了資助E提案批准包括公共安全監視器和無人機技術等新科技，市長辦公室在建議預算 中包括了370萬元撥款，尚待市議會批准。E提案的撥款將用於一次性設備購買資金，包括擴展公共安全監視器網路和購買無人機，以協助調查或在緊急情況下作為首次響應。提案還將資助持續的技術營運，包括數據管理、影片管理、數據分析軟體或現有監視器網路的保養。

市長辦表示，透過引入其他技術，舊金山看到了公共安全方面的改進。包括市內的自動車牌讀取器。雖然與E提案無關，但這些讀取器已經促成大量逮捕，並代表了使用科技來打擊犯罪並支持警員逮捕的做法。

這些新公共安全策略的擴展將幫助舊金山繼續優先考慮和推動公共安全進展。在2024年的首六個月中，舊金山的犯罪率創下10年來的新低。與2018年我上任前的同期相比，暴力犯罪 下降了26%，財產犯罪下降了40%。

透過騰出警員的時間，使他們能夠用更多時間在社區內，並提供更高效率的工具來追究犯人責任，使舊金山更加安全，已經看到了這些技術可以幫助逮捕和起訴。