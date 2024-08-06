佩斯金宣布新融資方案 為工薪中產建房

舊金山一處被灌滿污水和雜草的土地，在新的地產融資法案後，最快可在明年動工包含127套住房的可負擔住房。（記者王子涵／攝影）

2017年，舊金山 第5街350號被批准建設包含127套住房的居住社區。但在七年後，這裡並沒有成為適宜舊金山人生活的社區。挖出的地基中被灌滿汙水和雜草，四周圍起的鐵絲網也幾乎倒塌，開發商由於資金鏈斷裂而「撒手不管」，建案工地徹底爛尾了。

事實上，舊金山有成百上千的住房得到了建設許可，但因融資 問題遲遲無法開工。該市市長候選人、市議長佩斯金（Aaron Peskin）5日宣布新的解決方案。

佩斯金表示，多數停滯開發的房地產項目是市場價住房，面向的是中產階級的勞動力家庭在高利率 和建築成本上升的背景下，此類項目極難得到融資，被他稱之為「缺失的中間層」。

佩斯金半年前提出新提案，意在創造一個永久性融資工具，降低融資利率，允許發行免稅債券，推進工程的建設。這項提案在上周被市議會全票批准。

「工薪家庭其年薪因或過高、或過低，而無法達到可負擔房購買標準。同時他們也無法負擔城市高昂的市價房，被迫住在城市以外的地方。」佩斯金說，「新的法案允許城市發行免稅融資，不由納稅人支付，而是房屋收取的租金收入維持，將增加工薪家庭居住在舊金山的可能。」

佩斯金呼籲地產借貸行業與舊金山市府、縣府合作：「舊金山已經準備好收購這些房產，並準備好利用現有的融資工具，將之轉化為勞動力住房和中等收入住房。」

佩斯金辦公室政策協助員霍雷爾（Nate Horrell）表示，第5街350號的積水來自於附近湖水，是前開放商施工問題導致。由於沒有獲得新的融資，開放商也無力將積水抽出，糟糕的環境讓許多新的開放商望而卻步。但其辦公室認為，清理積水和垃圾並非造價高昂。新的可負擔住房計畫預計捨棄建造地下停車場的方案，轉而抽出積水後，直接打下地基建造住房。

霍雷爾說：「正常來說，這裡在未來的五年到七年不會有新的開放項目進行，但得益於新的融資法案，工程最快在明年就可繼續動工。」