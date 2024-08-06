我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

佩斯金宣布新融資方案 為工薪中產建房

記者王子涵／舊金山報導
舊金山一處被灌滿污水和雜草的土地，在新的地產融資法案後，最快可在明年動工包含127套住房的可負擔住房。（記者王子涵／攝影）
舊金山一處被灌滿污水和雜草的土地，在新的地產融資法案後，最快可在明年動工包含127套住房的可負擔住房。（記者王子涵／攝影）

2017年，舊金山第5街350號被批准建設包含127套住房的居住社區。但在七年後，這裡並沒有成為適宜舊金山人生活的社區。挖出的地基中被灌滿汙水和雜草，四周圍起的鐵絲網也幾乎倒塌，開發商由於資金鏈斷裂而「撒手不管」，建案工地徹底爛尾了。

事實上，舊金山有成百上千的住房得到了建設許可，但因融資問題遲遲無法開工。該市市長候選人、市議長佩斯金（Aaron Peskin）5日宣布新的解決方案。

佩斯金表示，多數停滯開發的房地產項目是市場價住房，面向的是中產階級的勞動力家庭在高利率和建築成本上升的背景下，此類項目極難得到融資，被他稱之為「缺失的中間層」。

佩斯金半年前提出新提案，意在創造一個永久性融資工具，降低融資利率，允許發行免稅債券，推進工程的建設。這項提案在上周被市議會全票批准。

「工薪家庭其年薪因或過高、或過低，而無法達到可負擔房購買標準。同時他們也無法負擔城市高昂的市價房，被迫住在城市以外的地方。」佩斯金說，「新的法案允許城市發行免稅融資，不由納稅人支付，而是房屋收取的租金收入維持，將增加工薪家庭居住在舊金山的可能。」

佩斯金呼籲地產借貸行業與舊金山市府、縣府合作：「舊金山已經準備好收購這些房產，並準備好利用現有的融資工具，將之轉化為勞動力住房和中等收入住房。」

佩斯金辦公室政策協助員霍雷爾（Nate Horrell）表示，第5街350號的積水來自於附近湖水，是前開放商施工問題導致。由於沒有獲得新的融資，開放商也無力將積水抽出，糟糕的環境讓許多新的開放商望而卻步。但其辦公室認為，清理積水和垃圾並非造價高昂。新的可負擔住房計畫預計捨棄建造地下停車場的方案，轉而抽出積水後，直接打下地基建造住房。

霍雷爾說：「正常來說，這裡在未來的五年到七年不會有新的開放項目進行，但得益於新的融資法案，工程最快在明年就可繼續動工。」

融資 舊金山 利率

上一則

台灣立委莊瑞雄8/10南灣鄉情座談

下一則

錢宇珊示範京劇花旦妝 戲迷男童模特兒搶眼

延伸閱讀

佩斯金參選舊金山市長 募資已逾百萬元

佩斯金參選舊金山市長 募資已逾百萬元
市長競選也是金錢角力 金山5候選人募資布里德領先

市長競選也是金錢角力 金山5候選人募資布里德領先
金山立法禁房東用AI訂價 寫全美首例

金山立法禁房東用AI訂價 寫全美首例
金山將設四福利區 簡化申請戶外活動許可證 沉睡角落注活力

金山將設四福利區 簡化申請戶外活動許可證 沉睡角落注活力
金山市長候選人佩斯金華埠籌款 首秀粵語歌「真的漢子」

金山市長候選人佩斯金華埠籌款 首秀粵語歌「真的漢子」

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀