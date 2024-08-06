聖荷西2警官值勤遭撞1死1傷 肇事者酒駕被拘留

聖荷西 警察局5日舉行記者會，公布4日晚間發生在Monterey Road和棕櫚大道（Palm Avenue）交叉路口的嚴重交通事故的經過。這次事故導至兩名聖荷西警察局的社區服務官員（Community Service Officers， CSOs）受到了不同程度的傷害。其中一名男性官員不幸在醫院搶救無效後去世。另一名女性官員也因傷勢嚴重，被送往當地醫院，目前已脫離生命危險。

警方表示，在事故發生後，聖荷西警察局交通調查組迅速趕到現場並進行了徹底的調查。肇事兇嫌是44歲的帕拉西奧斯（Juan Huerta-Palacios）。他涉嫌於4日晚上9時56分左右，駕駛一輛銀色道奇 汽車（Dodge）在相關路段的南向人行橫道上，撞上了停在路邊SJPD CSO′s的白色福特汽車（Ford）。

事故發生時候，一名男性社區服務官員和一名女性同事正站在白色福特汽車旁，爲之前的其他車輛事故進行交通處理。被撞的福特車撞上了這兩位正在執勤的人員。

目前，肇事者帕拉西奧斯因涉嫌車輛過失殺人罪和酒後駕車罪兩項重罪罪名被當場拘留。他將在醫院治療後被

轉往聖塔克拉拉縣監獄 。

聖荷西警察局代理警察局長約瑟夫（Paul Joseph）在發布會上表達深切悲痛。他表示，整個警察局對這次事故感到極爲痛心，並已經對受害者及其家屬表示了最深切的慰問。

約瑟夫說，他們會繼續爲受傷住院的女官員祈禱，希望她能夠早日康複。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan在）發言中強調了警察的職責和奉獻精神。他表示，每一位警官在執行公務

時都面臨着風險，但他們依然忠於自己的崗位，爲公衆的安全而努力工作。

馬漢指出，這名遇難警員的犧牲將被警察局永遠銘記，並激勵着每一位警員繼續堅守崗位，保護市民的安全。