百位海外青年文化大使回娘家 新舊團隊傳承

FASCA回娘家活動共計有130位FASCA及其家人參與。（記者孫愛薇╱攝影）

金山灣區 僑教中心4日舉辦「2024年海外青年文化大使年會暨回娘家聯誼會」，邀請金山灣區的海外青年文化大使（FASCA）回到中心參與年會活動，辦理隊長與領導團隊交接儀式。活動有130位FASCA及其家人參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑教中心是FASCA的娘家。FASCA回娘家活動安排新舊幹部交接，以及歡送FASCA學長姐升讀大學，象徵著FASCA傳承接棒的力量，也象徵著FASCA溫暖大家庭的重要意義。她鼓勵青年發揮文化志工大使力量，讓世界看見台灣。

FASCA諮詢導師陳安東從2012年FASCA創辦，就一直擔任導師職位。他表示，FASCA已舉辦超過十年，很多學生已經讀大學，甚至大學畢業，趁這個活動回來，分享他們一些大學或工作上的經驗。回娘家活動，讓FASCA志工有共同的回憶，凝聚感情。

資深的FASCA學員趙詠聆分享，很高興看到今年有新一屆的學員加入。透過回娘家的活動，讓他們更認識FASCA。她提到剛開始加入FASCA時，非常害羞與害怕跟別人說話，也害怕別人的目光。但加入以後，慢慢學習到跟別人的社交溝通，這對自己是一個非常大的轉變。