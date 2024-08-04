經文處長致謝 製片：世界須了解台灣故事

Ted Hope（左一）、葛靜文（左二）與Cassandra Jabola（右一）獲贈賴銘琪（右二）所準備的台灣知名鳳梨酥。（記者孫愛薇／攝影）

「看不見的國家（Invisible Nation）」巡迴播映到舊金山灣區 ，美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）與丈夫Ted Hope，以及美籍菲律賓裔製片人Cassandra Jabola，2日受到駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪邀請餐敘，分享製作紀錄片的心路歷程與觀察。

賴銘琪向製作團隊表示，很高興紀錄片到灣區進行放映會，希望透過葛靜文所拍攝的台灣民主紀錄片，讓更多人了解台灣的民主發展及國際處境，相信紀錄片一定能在灣區獲得觀眾熱烈迴響。餐會期間，賴處長特別致贈葛靜文台灣知名鳳梨酥，並祝福票房暢旺並在各大影展獲得佳績。

柯伊芳在東灣舉辦《看不見的國家》電影播放，吸引超過130位僑胞參與。（柯伊芳提供）

駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、僑務委員林政原、東灣台灣同鄉會會長柯伊芳也出席餐敘。由於東灣沒有在紀錄片的巡迴播映場次中，柯伊芳特別與製作團隊申請7月20日在東灣舉辦紀錄片播放，免去東灣長輩舟車勞頓，東灣場逾130位民眾前來觀賞影片，影片後舉辦座談會分享與討論台灣民主，柯伊芳向製作團隊表達致謝，並回饋當天觀眾的熱烈反應，許多歷史畫面讓僑胞感觸深切，感動落淚。

Cassandra Jabola分享，參與紀錄片前對台灣一無所知，看到奧運 會時台灣的會旗，甚至會困惑這是哪個國家，台灣對於台灣人來說並不是隱形的，但對於世界的其他地方來說卻是隱形，從美國的角度來講，這部紀錄片讓更多人關注這個問題，而不僅僅是為台灣觀眾所拍攝的紀錄片。

她還說到，這是一個全球性的故事，儘管片中代表著台灣人的聲音，同時希望其他國家能夠關注，因為與其他國家是有關連的，影響著國與國的外交關係，片中所發生的事情可能發生在任何一個國家。