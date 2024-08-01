谷歌 放棄用購買碳抵銷以達碳中和

谷歌公司宣布，不再通過購買碳抵銷的方式來達到運營的碳中和。圖為「谷歌2024環境報告」封面。（記者徐蓓蓓／翻攝）

谷歌 公司（Google）日前發布「谷歌2024環境報告」，重申了公司到2030年實現碳中和的目標。但承認人工智慧 的大量運用給這一目標帶來巨大挑戰。與此同時，谷歌公司還宣布從2023年起，不再通過購買碳抵銷的方式來達到運營的碳中和。

碳中和通常是指國家、企業或個人在一定時間內直接或間間產生的二氧化碳排放總量，通過使用低碳能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等方式，來抵銷自身產生的二氧化碳排放量，實現正負抵消，達到相對的「零排放。」

碳抵銷是一種碳交易機制，是讓政府或企業等實體，以補償其投資 與減少溫室氣體排放的專案。碳抵銷被用來支持那些可減少、避免或消除溫室氣體排放的專案。換言之，碳抵銷是透過投資及安排專案，來抵銷排放量。公司、機構和個人都可以通過碳抵銷平台購買交易單元（碳信用額）來抵銷自身溫室氣體排放，或支持氣候行動。

谷歌在報告中承認，公司在2021年就確立了到2030年在公司所有營運和價值鏈中實現碳中和的目標，但也認為這個目標相當大膽，而且因為將人工智慧深度整合進入產品而面臨更大挑戰。

報告公布的數字顯示，2023年谷歌公司溫室氣體的總排放量在1430萬每噸二氧化碳當量（tCO2 e），年增長率達到13%；相比2019年的基準目標，更是增長了48%。報告認為，這一結果主要來自於數據中心的能耗的增長和供應鏈的排放。而人工智慧技術與產品的深度融合，AI計算帶來的能源需求增長和相關的科技基建投資，會讓減少碳排放變得更加困難。

報告稱谷歌公司計畫到2030年通過高質量的碳信用額度（carbon removal credits）來實現剩餘排放量（residual emissions）的碳中和。這裡包含了一個重要的方式變化：從2023年起，不再尋求「營運碳中和。」相反，聚焦加速一系列碳解決方案和合作夥伴關係，來向零碳目標邁進。

消息一出，不少人拍手叫好。在谷歌公司工作的華人丁先生表示，非常贊成谷歌放棄購買碳抵銷的這樣的表面工夫，正視AI帶來的碳排放方面的挑戰。他對谷歌提出的24╱7 零碳能源（carbon-free energy)的計畫非常有信心，認為清潔能源和改善地方電網，才是實現碳中和的王道。