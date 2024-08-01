節省成本 傳英特爾將裁員數千人

作為應對虧損及奪回市場份額的成本削減戰略的一部分，英特爾公司準備裁員數千人。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，總部位於聖塔克拉拉的半導體巨頭英特爾公司，準備裁員 數千人。此舉是該公司為應對虧損，及奪回市場份額的成本削減戰略的一部分。

首先報導這一消息的彭博社（Bloomberg）援引熟悉內情的消息人士的話說，裁員計畫最早可能在本周宣布。

「紀事報」周三（7月31日）聯繫到的一位英特爾代表，但對方拒絕發表評論或提供進一步信息。

據報導，英特爾將於本周四（8月1日）公布第二季度財報，並計畫利用節省下來的資金，努力從盈利和市場地位下滑的困境中恢復過來。此次裁員將不包括計畫剝離部門的員工。

英特爾在全球擁有約11萬名員工，在2022年10月宣布裁員後，英特爾曾將員工人數削減了5%。

英特爾首席執行長基辛格（Pat Gelsinger）正在對研發進行大量投資 ，以增強公司的技術實力，重新奪回在半導體行業的領先地位。

最近，英特爾從美光科技公司（Micron Technology Inc.）聘請了昌德拉斯拉然（Naga Chandrasekaran ）擔任全球運營長，以加強其製造能力。

英特爾公司預計，通過裁員和其他措施，到2025年將節省高達100億元的開支。