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矽谷國際發明節 中國隊嶄獲17金13銀3銅

記者葛歆睿／聖他克拉拉市報導
中國代表團在2024年矽谷國際發明創新節斬獲17個金獎，13枚銀獎，和3枚銅牌。（記者葛歆睿／攝影）
中國代表團在2024年矽谷國際發明創新節斬獲17個金獎，13枚銀獎，和3枚銅牌。（記者葛歆睿／攝影）

2024年矽谷國際發明創新節（Silicon Valley International Inventions Festival）於26日至28日在聖他克拉拉會議中心舉行，匯聚了來自世界各地的科技發明和創新成果。中國代表團的22個單位帶來33個發明項目參展，斬獲17個金獎，13枚銀獎，和3枚銅牌。

美國矽谷國際發明創新節自2020年因疫情停辦以來，今年首度恢復舉辦。 發明創新節由發明者協會國際聯合會（IFIA，International Federation of Inventors’ Associations）主辦，世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）作為支援單位。這項活動是備受全球科技界矚目的發明界盛會之一，多國代表團攜帶各自領先的科技項目參展。

中國發明協會應主辦單位邀請組團參加本屆矽谷國際發明創新節，共組織來自清華大學、復旦大學、香港中文大學、杭州電子科技大學等大學，中國科學院國家授時中心、長江水利委員會長江科學院、國網電力科學研究院、廣州市香港科大霍英東研究院等研究機構，蕪湖商環、深圳安吉爾、北京京能國際、成都清蓉深瞳科技、福建省閩旋科技等企業。

中國代表團團長、中國發明協會副理事長賀振福表示，中國代表團帶來的33個參展項目涉及機械類、醫療類、能源環保類、建築類等方面，都是各自領域中最先進、有代表性的。

他表示，中國改革開放40多年來以來，新技術新發明像雨後春筍一樣湧現出來。中國發明協會致力於帶領發明家、科學家、企業家走上國際舞台，展示創新項目，展現創新精神，促進國際創新屆的合作交流，促進國際成果轉化。

中國代表團在本屆矽谷國際發明創新節一共獲得17個金獎，13枚銀獎，和3枚銅牌。其中深圳安吉爾飲水產業集團有限公司貢獻兩金。

安吉爾副總裁趙凱表示，該公司專業研發、生產、銷售淨水和飲水產品。此次獲得金獎的是「空間大師系列迷你軟水機」產品和「APCM抗菌材料」技術。

他表示，現在消費者對生活用水要求高，不僅喝的水要安全、衛生，用的水也要舒適、方便。軟水機能夠降低水的硬度，有利於保護皮膚，對洗衣做飯也更好。美國家庭住宅很多都安裝了軟水機，而因空間大可以使用很大的設備。但在亞洲地區住宅空間小，卻也有強勁的軟水機市場需求，因此專為中小戶型家庭研發「空間大師系列迷你軟水機」，並創造全球最小軟水機的世界紀錄。而APCM抗菌材料，能夠抑制水中微生物生長，對維護人體的安全和健康非常重要，目前已經應用在安吉爾全系列產品。

中國代表團團長、中國發明協會副理事長賀振福介紹，中國代表團帶來的33個參展項目涉...
中國代表團團長、中國發明協會副理事長賀振福介紹，中國代表團帶來的33個參展項目涉及機械類、醫療類、能源環保類、建築類等方面，都是各自領域中最先進、有代表性的。（記者葛歆睿 ╱攝影）

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