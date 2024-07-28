我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

黎慧心第3區競選正式啟動 為所有家庭戰鬥

記者劉先進 / 舊金山報導
香港第一代移民、第三區市議員候選人黎慧心27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動活動。（記者劉先進╱攝影）
香港第一代移民、第三區市議員候選人黎慧心27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動活動。（記者劉先進╱攝影）

香港第一代移民、第三區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動活動。加州前主計長余淑婷（Betty Yee），州議員丁右立、市議長佩斯金到場支持。黎慧心說，希望為第三區租戶、勞工、商戶、長者和所有家庭戰鬥，以便金山繼續成為一個包容性的地方。

黎慧心精通粵語和國語，小時候與外婆住在香港的公屋。16歲時隻身來到美國讀書，並在金山落地生根，在公共服務上有15年的紀錄。2019年曾在Muni公車上親身經歷性騷擾襲擊，雖嘗試到市議會發表意見，也到警局報告，卻收效甚微。於是決定為所有罪案受害者發聲，擔任交通局董事時，倡導與警局合作，成功將交通局公共安全預算提升三倍。她還曾是一家非營利組織的創始執行董事，參與建設開創性的項目，以創紀錄的時間和低成本建造小型住宅。

黎慧心表示，舉行活動所在地，代表了第三區的多樣性，也代表最弱勢的社區。「這不是一場關於我的競選。事關我們共同的價值觀。」

余淑婷說，父親從中國移民到美國，在舊金山從洗衣學徒做起。他的哥哥今年101 歲，住在金山的西邊。父親的夢想，始於金山。在洗衣店當學徒，一幹就是30年，「這就是我們為子孫後代考慮的美國夢。黎慧心幫助建設和捍衛健康、安全和強大的社區。」

佩斯金說，相比於他25年前接手市議員，黎慧心更加瞭解社區。她是可負擔住房和公共交通方面的專家。「她熱愛第三區和整個城市的每一個角落。我想沒有比她更好的人選了。 」

香港第一代移民、第三區市議員候選人黎慧心（中）27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動...
香港第一代移民、第三區市議員候選人黎慧心（中）27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動活動。（記者劉先進╱攝影）

香港 移民 性騷擾

上一則

市長話金山／華埠藝術家名冊甄選 即起申請

下一則

競選總部開幕 羅偉︰好感度第1 勝選有信心

延伸閱讀

房東用AI程式操控房價 佩斯金喊禁止

房東用AI程式操控房價 佩斯金喊禁止
住房建設基金提案 弱勢家庭受惠

住房建設基金提案 弱勢家庭受惠
金山市長第3次辯論 佩斯金缺席

金山市長第3次辯論 佩斯金缺席
理財百科／這4項投資 理財專家後悔了

理財百科／這4項投資 理財專家後悔了
威善高：審批時程從2年減至半年內

威善高：審批時程從2年減至半年內

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
政治專家認為，紐森堅定支持拜登繼續參選，所得的回報將大於風險。（美聯社）

紐森為何堅持力挺拜登 CalMatters：爭取未來總統提名

2024-07-21 02:20
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）

矽谷大咖挺賀錦麗 Netflix創辦人捐700萬 科技大亨觀望

2024-07-25 14:25

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服