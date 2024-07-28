黎慧心第3區競選正式啟動 為所有家庭戰鬥

香港第一代移民、第三區市議員候選人黎慧心27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動活動。（記者劉先進╱攝影）

香港 第一代移民 、第三區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）27日在金山華埠和喜園舉行競選啟動活動。加州前主計長余淑婷（Betty Yee），州議員丁右立、市議長佩斯金到場支持。黎慧心說，希望為第三區租戶、勞工、商戶、長者和所有家庭戰鬥，以便金山繼續成為一個包容性的地方。

黎慧心精通粵語和國語，小時候與外婆住在香港的公屋。16歲時隻身來到美國讀書，並在金山落地生根，在公共服務上有15年的紀錄。2019年曾在Muni公車上親身經歷性騷擾 襲擊，雖嘗試到市議會發表意見，也到警局報告，卻收效甚微。於是決定為所有罪案受害者發聲，擔任交通局董事時，倡導與警局合作，成功將交通局公共安全預算提升三倍。她還曾是一家非營利組織的創始執行董事，參與建設開創性的項目，以創紀錄的時間和低成本建造小型住宅。

黎慧心表示，舉行活動所在地，代表了第三區的多樣性，也代表最弱勢的社區。「這不是一場關於我的競選。事關我們共同的價值觀。」

余淑婷說，父親從中國移民到美國，在舊金山從洗衣學徒做起。他的哥哥今年101 歲，住在金山的西邊。父親的夢想，始於金山。在洗衣店當學徒，一幹就是30年，「這就是我們為子孫後代考慮的美國夢。黎慧心幫助建設和捍衛健康、安全和強大的社區。」