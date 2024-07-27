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疫情過後 矽谷房客驅逐案激增

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖他克拉拉縣去年記錄在案的驅逐房客案件有3180起，是2014年來數量最多的一年。(取自Unsplash)
聖他克拉拉縣去年記錄在案的驅逐房客案件有3180起，是2014年來數量最多的一年。(取自Unsplash)

聖荷西焦點報」報導，聖他克拉拉縣過去一年驅逐房客案件數量激增。

聖他克拉拉縣去年記錄在案的有3180起驅逐案件，是2014年來數量最多的一年。2020到2022年疫情期間只有不到2000起。租客在新冠初期獲得的保護條款目前已經失效，導致面臨驅逐的租客選擇不多。

專家表示，聖他克拉拉縣在為租客提供更多免費易得的法律援助，有助于減少驅逐。但很多租客可能不知道如何來避免被驅逐，或是不願意去了解。

加州臨時驅逐禁令作為疫情時代租客保護條例中的最後一批，已經在2022年4月1日過期了。現有的「加州租客保護法案」提供了極端租金上漲和不公平驅逐方面的保護。4月通過的「遊民防止法案」，旨在阻止房東在沒有書面通知正當理由的情況下驅逐長期租客。

聖荷西市在今年早些時候通過一項政策規定，由城市出資興建的新的可負擔住房項目必須預留15%的單元給同一區的低收入居民，還要預留20%給那些高失房率地區的居民。同時開通一條租客熱線回答面臨驅逐風險租客的問題。

與此同時，聖荷西最近還開始討論房客要求法律援助的權利，以幫助他們在法庭程序中免於被驅逐。這項政策目前已經在舊金山市實施。該市92%的房客都通過「房客法律援助權利」得到幫助，以避免失去住所成為遊民。

城市住房官員也建議面臨驅逐的房客向「灣區法律援助（Bay Area Legal Aid)」和「矽谷法律基金會（Law Foundation of Silicon Valley)」這樣的組織求助。

租客 聖荷西 加州

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