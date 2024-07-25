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屋崙女說唱歌手 開業慶典被槍殺

記者劉先進╱屋崙報導
27歲的女性說唱歌手格林，在屋崙美容店Glamor重新開張宣傳時被槍擊致死。圖為她的Instagram相關宣傳海報。（取自Instagram）
27歲的女性說唱歌手格林，在屋崙美容店Glamor重新開張宣傳時被槍擊致死。圖為她的Instagram相關宣傳海報。（取自Instagram）

7月13日在屋崙電報大道（Telegraph Ave）4000街區的美容店重新開展時，發生一起槍擊案，27歲的女性說唱歌手格林（Alliauna Green，綽號Tan DaGod）重傷致死。屋崙警方最近逮捕了與凶殺案有關的30歲嫌犯、也是說唱歌手的蓋茨（Dominic Gates），他面臨阿拉米達縣地檢長的謀殺指控。

KTVU的報導說，蓋茨被稱為BNC4Nero。他還被指控使用槍枝襲擊、向有人居住的住宅、車輛開槍，以及向無人居住的住宅、車輛開槍。他曾有三次重罪前科，其中包括為一名16至17歲的女孩拉皮條。

7月14日，格林在第40街和Telegraph街交匯處為Glamor美容用品店重新開張做宣傳時，遭到槍擊。警方的說法是，發現一名受害者受了槍傷。醫護人員趕到現場提供幫助，並將受害者送往當地醫院接受治療。不幸的是，受害者在醫院被宣布死亡。不久之後，警方又得知，另一名槍傷受害者已被送往當地醫院。受害者目前情況穩定。

朋友相信，格林被被槍殺是有針對性的。但警方尚未公布槍擊動機，並表示，案件在調查中，知情者可致電 (510)238-3821 聯繫警方兇殺科提供資訊。

槍擊 屋崙

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