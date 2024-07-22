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華裔佛利蒙學委主席張亞靜 參選市議員

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
張亞靜感謝到場支持的社區領袖與居民，成為她參選的重要支柱。（記者孫愛薇／攝影）
張亞靜感謝到場支持的社區領袖與居民，成為她參選的重要支柱。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District ,FUSD ）華裔學委主席張亞靜（Yajing , Zhang），21日宣布參選佛利蒙第五選區市議員。她以「傾聽您的聲音，共建我們的城市」作為競選主題，起跑活動超過百人出席支持。張亞靜是目前為止佛利蒙第五選區中唯一一位表態參選的華裔候選人。

多位灣區政治與社區領袖出席支持張亞靜參選。佛利蒙華裔市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽、市議員薩爾萬（Raj Salwan）、前市議員瓊斯(Rick Jones）、規畫委員會委員Ben Yee、學區副主席史維尼（Larry Sweeney）、學區委員柯可（Sharon Coco），以及社區領袖尹集憲（Henry Yin）與全美公民領袖組織主席李建（Andy Li）均到場。

張亞靜2020年首次投身政治領域，同年當選佛利蒙聯合學區學委。她表示，生命不僅僅是個人的，多貢獻可以讓社會更好，投身在更多對於人生有意義的事情上，使社區居民和自己的生命都綻放出光彩。

張亞靜丈夫與兒女皆以行動支持張亞靜參選市議員。（記者孫愛薇／攝影）
張亞靜丈夫與兒女皆以行動支持張亞靜參選市議員。（記者孫愛薇／攝影）

身為小型企業家的她，累積許多經商經驗。擔任學委主席期間，協助學區達成多項重要任務與談判，如恢復校警確保校區安全；維持學區財務體質健康，即便今年州政府教育經費縮減下，也能保證今年到明年內都不會裁員；積極推動公債以更新校區的硬體設施；改善與教師工會的合作關係，並與教師工會一次簽訂三年合約；在極短的時間內找到合適的新學區總監就任。

社區領袖與居民到場支持張亞靜。（記者孫愛薇／攝影）
社區領袖與居民到場支持張亞靜。（記者孫愛薇／攝影）

對於參與市議員競選，張亞靜表示，初心是為提升華人對於政治參與度與能見度，鼓勵與支持更多居民參與建設社區。她將把學委經驗為第五選區和所有佛利蒙居民服務，將專注社區安全、可負擔住房、小型商業維護與發展、提高城市繁榮，連結城市和學區之間的合作。

對於華裔的投票率較低，張亞靜呼籲社區內的華裔居民積極參與社區活動，將社區決定權放在手中，投下屬於自己的一票。「我希望大家都來出力，不管是做志工，或是做學區委員，是對社會服務的承諾，希望大家在能力範圍內去參與在社會中」。

學區 華裔 投票

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