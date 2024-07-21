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沒裝警報遭洗劫 商家隔天才發現

記者劉先進 / 屋崙報導
屋崙華埠警員黃煒進表示，6月以來轄區發生兩起商業盜竊案，有業主竟次日才發現被人入室盜竊，建議業主安裝監控錄像系統，有助於警局快速處理反應。 （記者劉先進╱攝影）
屋崙華埠警員黃煒進表示，6月以來轄區發生兩起商業盜竊案，有業主竟次日才發現被人入室盜竊，建議業主安裝監控錄像系統，有助於警局快速處理反應。 （記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，華埠7月中旬發生兩起搶劫案，6月到7月發生兩起商業盜竊案，有業主第二天早上才發現被人「登堂入室」，他建議業主安裝監控錄像系統，至少能在案發當下就發出警報給警方，有利於警局處理反應，而非事隔多時後接到報案，已失去追緝先機。

根據記者觀察，每天都有數輛警車入駐屋崙華埠，尤其是華埠Webster街夾10街路口，不少時間都有警車停放，警員坐在車內，用隨身電腦處理警務。

黃煒進說，仍然相信華埠是屋崙較為安全的地區之一，但想讓社區知道最近發生的幾起事件。在6月9日早上6時許，有犯罪嫌疑人剪掉9街一家超市的掛鎖，強行進入屋內，偷走店內的現金和一個小保險箱。7月11日淩晨3時許，多名嫌犯剪斷門鎖，闖入位於11街和Harrison街東北角的世紀廣場（Century Plaza）三家商店，擄走店內的各種財物，包括現金。

黃煒進說，希望商戶不要將大量現金留在店內過夜。如果犯罪嫌疑人在入室盜竊時獲得大量現金，可能會受到引誘再次入室盜竊。商戶考慮在店內安裝較大的保險箱或栓牢保險箱。他還建議安裝監控攝像系統。「這些業主，直到第二天早上開始工作時，才意識到商戶在一夜之間被人闖入。有監控的安全攝像系統，或至少能向您發出警報的系統，將有助於通知警方，這樣警員就能在事件發生時作出反應，而不是事後才接到報告。」

黃煒進的報告說，7月中旬華埠發生兩起搶劫案，7月16日晚上10時許，在11街和Webster 街有一起。18日早上6時許，10街和Madison街也發生一起搶劫。目前，警局刑事調查科正在積極調查這些案件，也感謝社區提供相關監控錄像。他也將繼續和華埠步行巡邏警員Tony Chang一起在華埠執勤。

屋崙警方特別用中文發布相關提醒，希望華裔盡量減少成為搶劫受害者的風險。比如，謹慎對待自己的財產，包括錢包、電話、珠寶和其他貴重物品。始終注意周圍的環境，並對任何與自己走相同路線的人保持警惕，尤其是在幾個街區內。不要被手機等電子產品分散注意力。可能的話，和另一個人同行走路。在光線充足、人流量大的區域行走。保持冷靜、不要反抗。

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