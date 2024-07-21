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南灣郵件盜竊案激增 官員籲採取措施

記者葛歆睿 / 南灣報導
近年南灣郵件盜竊案猖獗，郵遞員被搶劫事件或公寓大樓內的郵箱被盜竊數量都大幅增加。（圖取自Unsplash ）
近年南灣郵件盜竊案猖獗，郵遞員被搶劫事件或公寓大樓內的郵箱被盜竊數量都大幅增加。（圖取自Unsplash ）

據KRON 4電視台報導南灣郵件盜竊案日益猖獗，民選官員和執法部門呼籲採取更多措施保護郵遞員並防止郵件被盜。

據郵政部門稱，2019年至2022年間，郵遞員被搶劫事件數量增加了六倍。大容量郵箱，例如公寓大樓內的郵箱，被盜竊的數量也增加了87%。

去年，超過30名灣區郵遞員遭到搶劫。其中一名聖荷西郵遞員在去年11月遭持槍搶劫，另一名巴洛阿圖郵遞員被搶劫時遭到毆打。

聯邦眾議員帕內塔（Jimmy Panetta）表示，需要採取更多措施來保護郵遞員並防止盜竊。

帕內塔最近提出了一項名為「郵件盜竊法」的新立法，旨在改善跨機構制止郵件盜竊的努力，並將調查這些犯罪行為作為聯邦執法的首要任務。

帕內塔說：「我們所要求的只是美國郵政服務（USPS）採取行動，以便他們的郵遞員能夠安全地完成工作。為了確保他們能夠將這封郵件遞送給我們，我們要求USPS保護我們的郵件並儘快完成遞送，以保護我們的生計和社區。」

特別值得關注的是，小偷會搶劫郵遞員以獲取他們用來解鎖郵箱的鑰匙。帕內塔呼籲郵政服務在郵箱上使用電子鑰匙，以阻止這些搶劫。

美國郵政 眾議員 灣區

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