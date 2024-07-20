聖荷西區域醫療中心 續提供急救服務

聖荷西的區域醫療中心。 (谷歌地圖)

五個月前，聖荷西 的區域醫療中心(Regional Medical Center)宣布將關閉創傷中心(trauma center)，並把許多項急救服務降級，給市政府和東區民眾帶來強烈震憾。經過幾個月的磋商，區域醫療中心有些讓步，但離許多官民心目中的「幡然歸正」有一些的差距。

聖荷西信使報指出，區域醫療中心意外的在19日(周五)上午發布消息。執行長柯瓦(Matt Cova)以新聞發布的聲明方式指出，醫療中心與急難服務夥伴(emergency services partners)協商後，將繼續確保對東聖荷西的社區提供急救醫療，因此對五個月前宣布的目標有所修改。

現在區域醫療中心不會完全關閉創傷中心，但會從第二級創傷中心降格到第三級，這樣醫生可以給創傷病人提供創傷級別評估，如果是第三級的創傷，醫療人員可以提供復甦(resuscitation)、手術(surgery)或其他加護治療(intensive care)。

醫療中心原本計畫關閉STEMI的作業，這是給心臟停止(cardiac arrest)的病人的救治項目。現在醫療中心每天24小時都會有一位心臟專科醫師值班，日間上班時段還會開放心導管實驗室(catheterization laboratory)。

中風 救治項目(stroke program)本來是要降級的，現在恢復到可以給97%的中風病人提供服務，另外的3%會被轉送到更有能力的醫院去。

在急診部門(emergency department)服務方面，院方本來的計畫是把床位從43張擴張到63張，該計畫會繼續並在2025年之前完成。以上的更新計畫從8月12日開始實施，也就是原定關閉創傷中心的那一天。

區域醫療中心2月份的宣布發生以後，縣政府領導人擔憂那些措施會導致不必要的死亡，並且給縣政府本身的健保 系統造成過度的負擔。縣政府在4月要求州政府介入，一個月後社區團體要求州檢察長邦塔(Rob Bonta)居中協調，以保障聖荷西東區居民的健康福祉。