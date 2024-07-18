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舊金山交通局聽取民意 規畫安全自行車道

記者李怡／舊金山報導
舊金山80% 的受訪者有興趣騎車出行，但認為騎行並不足夠安全。（交通局供圖）
舊金山80% 的受訪者有興趣騎車出行，但認為騎行並不足夠安全。（交通局供圖）

舊金山交通局17日舉辦自行車道建設和使用規畫聽證會議，希望聽取民眾觀點，用以為民眾建設更加安全便捷的城市自行車騎行網路。

截止到目前舊，金山交通局已經過18個月100多次社區討論。就如何為使用自行車、踏板車、滑板、電動椅和其他非機動設備的民眾，創建全市範圍內的安全交通網路。交通局迫切想了解，民眾對適合城市的不同地區自行車道建設的意見和看法。

交通局表示，制定新的自行車使用計畫，對於提供遊覽市區交通工具的選擇至關重要。因舊金山在未來八年內計畫建造8萬2000套新住房，屆時街道上沒有足夠的空間讓所有居民開車出行。

交通局2023年的一項調查顯示，29%的城市居民每周至少騎一次自行車、踏板車或其他微型移動設備。80%的受訪者有興趣騎車出行，但認為騎行並不足夠安全。

目前交通局正在與多個社區組織合作，以確保聽取民眾意見，並確保該計畫以公平為中心。

更多信息可登錄www.sfmta.com/blog/biking-and-rolling-plan-open-house-meetings-start-week了解。

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