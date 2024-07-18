BART財政懸崖將至 若無挹注恐關閉

新報告指出，BART在2026財政年度面臨3500萬預算缺口。(圖取自BART Silicon Valley臉書)

灣區 捷運（BART）對其所謂財政懸崖導致後果非常明白清楚。2026財政年度面臨3500萬元預算缺口。若無新收入來源，車站可能關閉，火車路線可能停止，周末服務可能被削減，大規模裁員將減弱交通系統的其他部門營運。

聖荷西信使報報導，一份名為「地區扮演角色」(Role in the Region)報告，顯示BART服務頻率降低或根本不提供服務，將如何影響從住房開發、當地經濟，以至於交通擁擠等各個層面。

報告指出，BART需要新的可持續性長期資金，加上安全與效率方案，並且增加客流量。疫情 顯示，BART很容易受到客流量突然減少的影響。為彌補目前營運赤字，BART需一個專門新金援，經費可能來自州府、地區或兩方結合。

「灣區新聞集團」與「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)於2023年進行一項民意調查發現，民眾對票價與通行費上漲，或是新稅提案，並無太大反對。針對聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達、舊金山與聖馬刁縣1802名登記選民進行民調 發現，56%受訪者表示，通勤交通服務，如BART、加州火車、輕軌如VTA與Muni Metro，對灣區相當重要，即使納稅人必須支付更多錢，也必須維持。

然而，這仍不足以滿足加州目前特別稅需要的66%支持率。民調還發現，僅有22%受訪者表示，提高交通票價是增加經費的答案。

在疫情大流行之前，BART嚴重仰賴乘客票價支付約60%營運成本，很少依賴地區、州與聯邦政府的財政援助。但是，疫情爆發、民眾返家工作之後，乘客量直線下降，上個月的乘客總數是新冠疫情爆發前的43%。

BART表示，現正使用一次性聯邦緊急基金支援營運服務，經費將於2025年用罄，並需要財政援助支付未來幾年約70%的營運成本。

「灣區委員會」執行長汪德曼(Jim Wunderman)指出，BART是地區的公共交通支柱，若不更積極解決大量乘客離開原因，將面臨巨大風險。

民調顯示，民眾不搭BART原因，對犯罪、安全與清潔的擔憂遠超過遠距工作。90%受訪者認為，當局首要任務是更頻繁清潔火車與車站，近半數受訪者表示，曾親見BART上的犯罪行為。

另一方面，報告指出，截至去年，當局在BART擁有或經營土地上建造近4100間住房，預計有超過35%是可負擔房屋。報告指出，若沒有BART營運，就無法實現氣候或住房目標，灣區BART服務減少的後果，將導致道路與高速公路堵塞。報告估計，若沒有足夠BART服務，海灣大橋交通量可能會增加73%。