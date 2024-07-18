我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

BART財政懸崖將至 若無挹注恐關閉

編譯組／綜合報導
新報告指出，BART在2026財政年度面臨3500萬預算缺口。(圖取自BART Silicon Valley臉書)
新報告指出，BART在2026財政年度面臨3500萬預算缺口。(圖取自BART Silicon Valley臉書)

灣區捷運（BART）對其所謂財政懸崖導致後果非常明白清楚。2026財政年度面臨3500萬元預算缺口。若無新收入來源，車站可能關閉，火車路線可能停止，周末服務可能被削減，大規模裁員將減弱交通系統的其他部門營運。

聖荷西信使報報導，一份名為「地區扮演角色」(Role in the Region)報告，顯示BART服務頻率降低或根本不提供服務，將如何影響從住房開發、當地經濟，以至於交通擁擠等各個層面。

報告指出，BART需要新的可持續性長期資金，加上安全與效率方案，並且增加客流量。疫情顯示，BART很容易受到客流量突然減少的影響。為彌補目前營運赤字，BART需一個專門新金援，經費可能來自州府、地區或兩方結合。

「灣區新聞集團」與「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)於2023年進行一項民意調查發現，民眾對票價與通行費上漲，或是新稅提案，並無太大反對。針對聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達、舊金山與聖馬刁縣1802名登記選民進行民調發現，56%受訪者表示，通勤交通服務，如BART、加州火車、輕軌如VTA與Muni Metro，對灣區相當重要，即使納稅人必須支付更多錢，也必須維持。

然而，這仍不足以滿足加州目前特別稅需要的66%支持率。民調還發現，僅有22%受訪者表示，提高交通票價是增加經費的答案。

在疫情大流行之前，BART嚴重仰賴乘客票價支付約60%營運成本，很少依賴地區、州與聯邦政府的財政援助。但是，疫情爆發、民眾返家工作之後，乘客量直線下降，上個月的乘客總數是新冠疫情爆發前的43%。

BART表示，現正使用一次性聯邦緊急基金支援營運服務，經費將於2025年用罄，並需要財政援助支付未來幾年約70%的營運成本。

「灣區委員會」執行長汪德曼(Jim Wunderman)指出，BART是地區的公共交通支柱，若不更積極解決大量乘客離開原因，將面臨巨大風險。

民調顯示，民眾不搭BART原因，對犯罪、安全與清潔的擔憂遠超過遠距工作。90%受訪者認為，當局首要任務是更頻繁清潔火車與車站，近半數受訪者表示，曾親見BART上的犯罪行為。

另一方面，報告指出，截至去年，當局在BART擁有或經營土地上建造近4100間住房，預計有超過35%是可負擔房屋。報告指出，若沒有BART營運，就無法實現氣候或住房目標，灣區BART服務減少的後果，將導致道路與高速公路堵塞。報告估計，若沒有足夠BART服務，海灣大橋交通量可能會增加73%。

灣區 疫情 民調

上一則

地檢長謝安宜：金山毒品重罪定罪率翻倍

下一則

被棄屍回收站佛利蒙3歲女童 警證遭父殺害

延伸閱讀

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名
加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽

加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽
灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零

灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零
灣區華裔奧運選手 前往巴黎備戰

灣區華裔奧運選手 前往巴黎備戰
名校免試政策轉彎 灣區SAT考試一位難求

名校免試政策轉彎 灣區SAT考試一位難求

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
入夏以來熱浪不斷，加州緊急狀況應對官員提醒民眾，採取適度應對行動，以安全度夏。(取自Pexels)

熱死了…還會更熱 加州官員：3要訣保命

2024-07-11 18:35

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力