金山老翁撞死自行車冠軍 僅罰2.5萬

自行車世界冠軍博伊斯去年在一場交通事故中身亡。（本報檔案照）

去年在舊金山Presidio社區因酒駕撞死自行車冠軍博伊斯（Ethan Boyes）的肇事司機，在15日的聯邦法院上僅被判處一年的居家監禁和緩刑。

肇事者阿諾德洛（Arnold Kinman Low）還被判處2萬5000元的罰款，但免遭牢獄之災。82歲的阿諾德洛在今年3月對過失殺人和酒後駕駛兩項重罪認罪。這起車禍奪走了美國自行車冠軍博伊斯的生命。

「我希望我能做得更多。」負責處理該案的法官多納托（James Donato）說。這名法官曾嚴厲批評檢察官僅以輕罪指控阿諾德洛，在周一的法庭程序結束後法官拒絕評論。他之前曾表示，受害者家屬的意願對最終的指控有重大的影響。

今年早些時候，博伊斯的母親、父親和兄弟在提交給法院的一封信中表示，這位44歲的自行車手是個「善良的靈魂」。他不會希望在經歷漫長的審判後，看到被告被關進監獄 。

但在法庭上，博伊斯的家庭成員發表了令人悲傷且痛苦的言論，導致該案的起訴過程異常複雜艱難。

在量刑前，博伊斯的嫂子表示，博伊斯的死亡給家庭成員的生活留下了「無法替代的空白」，使他們陷入「悲傷和絕望的深淵」。母親形容，哀悼博伊斯是「生命中最痛苦的時期」，並說她有時被「憤怒、仇恨和復仇」所蠱惑。

在法庭上，與博伊斯一起六年的伴侶威爾遜（Kate Wilson）表示，家人不可能知道博伊斯的願望，但她確信博伊斯希望肇事者被追究責任。

阿諾德洛在法庭中也滿含淚水，對博伊斯的家人說：「我感到的內疚和悔恨是巨大的，因為這將是我留給世界最後的遺產，這讓我感到心碎。」

他的律師告訴法官，阿諾德洛終身不打算再開車，並且已經交出了自己的駕照 。律師補充道，阿諾德洛數十年來一直在教堂做志願者，還在亞洲藝術博物館擔任講解員，並指導高中生。

阿諾德洛在去年11月被起訴，是車禍發生的八個月後。車禍發生時，44歲的博伊斯正騎車在Presidio社區Arguello大道，撞擊發生在2023年4月4日下午4時左右。

事發當天，阿諾德洛參加了位於德利城的一起葬禮。餐廳監控視頻顯示他喝了一杯酒，並兩次續杯。Presidio公園的監控顯示，他在撞上博伊斯之前，在停車標志處停下，並以正常速度行駛。

目擊者告訴調查人員，阿諾德洛的汽車撞到路肩，並過度修正，偏離駛入自行車道，最終導致了車禍。車禍時，阿諾德洛血液的酒精濃度估計在0.04%到0.09%之間。加州 合法血液酒精限度為0.08%。

「雖然未明確超過法定酒駕限度，但毫無疑問，他體內的酒精量無法使他安全駕車。」律師說到。

根據被告律師的說法，阿諾德洛在事發後一直表達歉意，並支付了賠償金以解決相關的民事索賠。阿諾德洛共支付了大約9000元給博伊斯的父母，用於支付醫療和葬禮相關的費用，並支付了1萬5000元給其伴侶威爾遜。

根據判刑條款，阿諾德洛將接受監控。他不能離開家，除非去醫療預約、教堂服務和志願者工作。

法官表示，他對檢察官提出的「完全不足且不恰當」的判刑「感到困惑和不安」。但根據聯邦法律，他無法給出更嚴厲的判刑。