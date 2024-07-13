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聖荷西小聯盟 8月18日再現台灣日

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
北美台灣一級棒聯盟與贊助組織推動在聖荷西小聯盟場地舉辦台灣棒球日。（記者孫愛薇／攝影）
北美台灣一級棒聯盟與贊助組織推動在聖荷西小聯盟場地舉辦台灣棒球日。（記者孫愛薇／攝影）

北美台灣一級棒聯盟12日在南灣段純貞舉辦活動記者會，宣告暑期將有五隊台灣少棒及青少棒球隊抵達灣區，其中兩隊為過境，三隊將在灣區移地訓練或暖身賽事，以及8月18日在聖荷西舉辦小聯盟台灣日，北美台灣一級棒聯盟將這一系列活動命為「為台灣旅美球員及台灣基層棒球隊加油」。

北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）表示，今年夏季舊金山灣區將有相當多的台灣棒球系列活動，從7月21日第一組抵達的高雄高苑工商開始，到8月18日在聖荷西舉辦的小聯盟台灣日，喜愛台灣棒球的民眾可選擇各項賽事，為來美拚世界賽的台灣少棒球員以及在美打拚的台灣職業球員加油。

他還提到，小聯盟台灣日將是聖荷西巨人隊對陣奧克蘭運動家小聯盟隊，效力於奧克蘭運動家小聯盟隊的台籍球員沙子宸預期將在台灣日上場，觀賞台籍球員在賽事中的精采表現。活動採自由入座方式進入用餐區，現場還有BBQ美食、飲品、神祕小禮物，並抽出華航舊金山台北來回經濟艙機票兩張。

僑務顧問張家豪表示，北美台灣一級棒聯盟舉辦活動充滿創新，每個活動同樣方式舉辦，也將加入不同的元素，接下來台灣棒球在灣區活動將非常豐富，從少棒到青少棒都有，小聯盟的台灣日更著重在支持小聯盟的台灣球員，目前總計有17位台灣球員在小聯盟打拚，需要大家給他們關注與支持。小聯盟與大聯盟的氣氛不太一樣，小聯盟氣氛比較歡樂與輕鬆，跟球員的互動也比較多，鼓勵民眾在台灣日來體驗看看美國小聯盟的現場氣氛。

灣區 聖荷西 奧克蘭

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