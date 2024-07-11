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聖他克拉拉Westwood Oaks公園翻新 列全美示範遊園地

記者徐蓓蓓/聖他克拉拉市報導
聖他克拉拉市公園和休閒部在Westwood Oaks公園舉行了翻新遊園地的剪綵儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉市公園和休閒部在Westwood Oaks公園舉行了翻新遊園地的剪綵儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉市康樂公園局10日在Westwood Oaks公園舉行了翻新遊園地的剪綵儀式。聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor)、市議會議員及市政官員和當地居民100多人到場參加儀式。來自小神龍雙語幼教中心的幼童現場表演歌曲，表達感謝之情。

聖他克拉拉市副市長貝克爾（Anthony Becker)表示，聖市重新制定的遊園地標準主要考慮到社區的健康、兒童的認知和社會發展、長者的活動休閒以及市容的美觀，目的就是提高居民的生活質量。

貝克爾透露，Westwood Oaks公園遊園地已經因為將自然景觀完美融入遊園地，而被列為全美示範遊園地，在設計時有充分考慮到周邊的樹木、植被和地形特點。翻新後的場地面積擴充到原先的三倍，適宜各類運動能力的人群使用。

來自小神龍雙語幼教中心的華裔幼童現場演唱了歌曲「感謝你」，表達對為遊園地翻新做出努力的各方的感謝之情。幼教中心的馬老師表示，幼童非常喜歡這個離學校很近的公園，這裡可以說是孩子們學校生活的一部分。從遊園地重建開始，小朋友每天路過時都會期盼早日完工。從冬天等到春天，又從春天等到夏天，終於等到重新開放。

馬老師回憶之前的遊園地設備陳舊，主要為木結構，對於低齡小朋友來說並不安全。而翻新之後的遊園地既安全又美觀。她對市政改造多處公園遊園地的舉措非常贊成，認為可以給孩童更多安全有趣的遊玩空間。

據悉，聖他克拉拉市正在改造一系列陳舊的公園設施，其中還包括一處將在今年底揭幕的「魔法橋」遊園地。聖他克拉拉市因為良好的居住環境和星羅棋布的公園，近期房市非常火熱，公園設施的升級無疑會為高房價推波助瀾。

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