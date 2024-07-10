矽谷夏令營選擇多 註冊簡單 免費參加

今年Apple夏令營的內容是教孩子如何利用iPad創作一本以友善為主題的互動電子書。（取自Apple網站）

暑期的兩個月是小朋友一個學期學習之後休息和調整的好時候。美國的傳統是參加各類不同的主題的夏令營來培養技能、結交朋友。尤其是雙職工家庭較多的矽谷 ，夏令營的選擇非常豐富。不過好的夏令營往往一位難求，很多受歡迎的夏令營也是價格不菲，甚至還有免費的夏令營可以參加。

南灣矽谷地區人氣最高的夏令營莫過於一些與名校合作比如的夏令營，其中最受歡迎的史丹福夏令營，1月底就開始報名，很多海外學生父母都會大費周折，甚至借用本地朋友的聯絡方式和地址來給孩子報名，希望可以讓孩子領略名校風采。除了史丹福，本地著名私立中學哈克（Harker)，派伍德(Pinewood)的夏令營也讓家長趨之若鶩。

不過占據夏令營市場份額最大的，還是各城市自辦夏令營、YMCA以及各類教育培訓機構夏令營。矽谷的各個城市除了自己開辦帶有福利性質的平價夏令營外，還會與個人或機構合作，利用城市公共設施就近為社區兒童開辦各類主題的夏令營。本地居民一般都有優惠價。YMCA的夏令營價格一般比較適中，也很受家長歡迎。

此外，野生動物保護中心，兒童劇院，甚至公園都會有自然、戲劇或是航海相關的夏令營可以參加。還有伽利略夏令營，凱特 和斯蒂夫夏令營這樣專業只做夏令營市場的機構。

南灣張太太幾年前從南加搬來北加，就發現灣區的夏令營選擇非常多，尤其是STEM科技類相關的。她還驚喜地發現矽谷星羅棋布的Apple 商店居然還有免費的Apple夏令營，而且註冊方法非常簡單，只要到Apple的官方網站搜索家附近的Apple夏令營，再填一下簡單信息就好。

目前推出的夏令營內容是教孩子如何利用iPad創作一本以友善為主題的互動電子書，主要面向6到10歲的兒童。小朋友可以通過畫畫、錄音和添加有趣的3D圖形，嘗試用創意方式來講述故事。Apple會提供需要的電子設備，家長也可以陪同參加。整個活動時長有1個半小時。

張太太表示Apple的工作人員非常耐心友好，活動內容也非常有趣，如果小朋友感興趣的話，蠻值得一試。