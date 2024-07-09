我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

第9巡迴法院撤銷反街頭露宿法禁令 舊金山可執法規範無家者帳篷

記者李怡/舊金山報導
第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中，有關執行反街頭露宿法的禁令。（記者李怡/攝影）
第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中，有關執行反街頭露宿法的禁令。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）辦公室8日表示，第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中的相關禁令，將允許舊金山可執行反街頭露宿法，規範無家者帳篷。

舊金山市府律師邱信福稱讚第九巡迴法院的判決，並表示，這項舉措確保了舊金山的初步反街頭露宿禁令符合最高法院的裁決。這將有助於舊金山城市解決無家者遍地的境況。

北加州聯邦法官柳唐娜 (Donna Ryu) 於2022年12月發布了一項禁令，限制舊金山市在不提供立即庇護所的情況下將人們從街頭營地轉移出來。她援引美國第九巡迴上訴法院的裁決稱，地方政府驅逐無家可歸者，違反了憲法禁止殘酷和不尋常懲罰的規定。

但最高法院於今年6月28日推翻了第九巡迴法院的裁決，稱各城市採取行動是因為居民的行為，而不是他們的無家可歸狀況。各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰。這意味著，此判決為各城市執行禁止遊民在公共場所露宿禁令開了綠燈。

此案提交最高法院審理期間，柳唐娜曾表示，她會將禁令保留到法院裁決後30天，以便有時間對其進行評估。但8日第九巡迴法庭的一個法官小組命令柳唐娜解除禁止清理營地的禁令。

然而，該小組表示，官員仍然必須遵守舊金山的「袋子和標籤」(bag and tag)政策，保護在現場發現無人看管但未被遺棄的財產。

舊金山市長布里德表示，接下來將對無家可歸者營地採取更強硬的立場。

據了解，裁定生效後，舊金山將繼續提供庇護所，但不會允許自願無家者再留在街道上。城市外展工作人員將為街道上的癮君子和精神疾患者提供治療機會，同時也將通過擴大的監護權等新途徑，強制那些病得最嚴重的人接受治療。但不再允許拒絕庇護的遊民在街道上露宿。

布里德表示，多年來，營地問題一直困擾著舊金山和其他西海岸城市的官員。市府律師邱信福、州長紐森(Gavin Newsom)都曾向最高法院提交了簡報，認為第九巡迴法院之前關於公共場所露營的判例，束縛了各城市在解決無無家可歸問題上的手腳。

布里德和邱信福辦公室表示，需要時間來訂定如何具體改變其有關營地的政策並執行。兩人都聲稱，舊金山會一如既往採取「服務第一」的方針，為個人提供庇護所或其他援助。市長辦公室正與市府律師辦公室一同商議最終裁定，之後會宣布並實施新的政策。

邱信福辦公室發文表示，舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家可歸服務方面花費了數十億元。現有在街頭搭帳篷的遊民，多是拒絕進入庇護所的「自願無家可歸者」。

第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中，有關執行反街頭露宿法的禁令。...
第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中，有關執行反街頭露宿法的禁令。（記者李怡/攝影）

舊金山 庇護 遊民

上一則

臉書發「我強姦了你」 灣區男性侵犯罪後赴法 遭裁定引渡回美

下一則

載妻小衝下懸崖 醫獲釋接受精神治療

延伸閱讀

市長布里德監誓 中華總商會董事會就職 劉運方再次擔任主席

市長布里德監誓 中華總商會董事會就職 劉運方再次擔任主席
高院開綠燈 金山擬強硬清理遊民帳篷

高院開綠燈 金山擬強硬清理遊民帳篷
金山預算赤字7.8億 陳詩敏撤回削減市長市議員薪酬提議 從其他方面節省開支

金山預算赤字7.8億 陳詩敏撤回削減市長市議員薪酬提議 從其他方面節省開支
最高法院法院授權 金山將積極清理街道帳篷

最高法院法院授權 金山將積極清理街道帳篷
布里德提發債 籌3.6億改善基建 盼列11月公投

布里德提發債 籌3.6億改善基建 盼列11月公投

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46
根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

2024-07-07 02:20
74歲菲律賓裔居民克拉松‧丹丹，被遊民推向Bart列車，撞至身亡。（取自舊金山紀事報，受害人侄子Alvin Dandan提供）

74歲亞裔老婦被遊民推向捷運列車身亡 舊金山今年首起列車兇殺案

2024-07-02 19:56

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到