第9巡迴法院撤銷反街頭露宿法禁令 舊金山可執法規範無家者帳篷

第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中，有關執行反街頭露宿法的禁令。（記者李怡/攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）辦公室8日表示，第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中的相關禁令，將允許舊金山可執行反街頭露宿法，規範無家者帳篷。

舊金山市府律師邱信福稱讚第九巡迴法院的判決，並表示，這項舉措確保了舊金山的初步反街頭露宿禁令符合最高法院的裁決。這將有助於舊金山城市解決無家者遍地的境況。

北加州聯邦法官柳唐娜 (Donna Ryu) 於2022年12月發布了一項禁令，限制舊金山市在不提供立即庇護 所的情況下將人們從街頭營地轉移出來。她援引美國第九巡迴上訴法院的裁決稱，地方政府驅逐無家可歸者，違反了憲法禁止殘酷和不尋常懲罰的規定。

但最高法院於今年6月28日推翻了第九巡迴法院的裁決，稱各城市採取行動是因為居民的行為，而不是他們的無家可歸狀況。各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰。這意味著，此判決為各城市執行禁止遊民 在公共場所露宿禁令開了綠燈。

此案提交最高法院審理期間，柳唐娜曾表示，她會將禁令保留到法院裁決後30天，以便有時間對其進行評估。但8日第九巡迴法庭的一個法官小組命令柳唐娜解除禁止清理營地的禁令。

然而，該小組表示，官員仍然必須遵守舊金山的「袋子和標籤」(bag and tag)政策，保護在現場發現無人看管但未被遺棄的財產。

舊金山市長布里德表示，接下來將對無家可歸者營地採取更強硬的立場。

據了解，裁定生效後，舊金山將繼續提供庇護所，但不會允許自願無家者再留在街道上。城市外展工作人員將為街道上的癮君子和精神疾患者提供治療機會，同時也將通過擴大的監護權等新途徑，強制那些病得最嚴重的人接受治療。但不再允許拒絕庇護的遊民在街道上露宿。

布里德表示，多年來，營地問題一直困擾著舊金山和其他西海岸城市的官員。市府律師邱信福、州長紐森(Gavin Newsom)都曾向最高法院提交了簡報，認為第九巡迴法院之前關於公共場所露營的判例，束縛了各城市在解決無無家可歸問題上的手腳。

布里德和邱信福辦公室表示，需要時間來訂定如何具體改變其有關營地的政策並執行。兩人都聲稱，舊金山會一如既往採取「服務第一」的方針，為個人提供庇護所或其他援助。市長辦公室正與市府律師辦公室一同商議最終裁定，之後會宣布並實施新的政策。