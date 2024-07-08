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聖馬刁大都會獅子會 韓中芬升4-C4區主席

記者王子涵╱舊金山報導
現任會長韓中芬（左三）升任至4-C4區主席，馮肇璋（右二）為新任主席。（記者王子涵╱攝影）
現任會長韓中芬（左三）升任至4-C4區主席，馮肇璋（右二）為新任主席。（記者王子涵╱攝影）

聖馬刁大都會獅子會7日在密爾布瑞市舉辦會長交接儀式，現任會長韓中芬升任至4-C4區主席，馮肇璋為新任主席。

國際獅子會於1917年成立，總部設於美國，擁有4萬6000個分會及140萬個會員分不於世界。聖馬刁大都會獅子會為4-C4區59個分會的總部，去年該區域新增3個分部。

韓中芬表示，在大陸或台灣，只有富人才加入獅子會，而灣區所在的4-C4區，會員大部分是愛心人士。

韓中芬在一年前被選任聖馬刁大都會獅子會主席，期間舉辦如心理健康講座、支持華埠獅子會獎學金和慈善活動、與糖尿病患者同行、支持中半島執法人員頒獎典禮、舊金山第十區社區食物市場、向菲律賓兒童捐贈玩具等。

馮肇璋表示，回顧過去的一年，獅子會達成許多驕傲的成績，在社區服務項目上取得顯著的進步，從支持當地食品銀行，到為高中生舉辦演講比賽，再為災區受難者送去關愛和物資，這些成就是獅子會每一位會員共同努力的成果。

他表示，獅子會的力量來自於會員。「今年，我們將把重點放在擴大會員基礎上，與那些和我們一樣熱愛服務的人建立聯繫，通過培訓項目和領導機會，投資會員的未來，確保每個人的成長，並為使命而做出貢獻。」

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