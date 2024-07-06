洛斯蓋圖改善海灘交通 多管齊下

7月4日國慶節下午，由於17號高速公路車流量大移動緩慢，許多車輛繞道洛斯蓋圖小鎮，造成鎮內交通擁堵。（受訪者提供）

每到炎炎夏日，都會有大量想要避暑的南灣居民去聖他克魯茲 海邊，而17號高速公路是他們的必經之路。尤其在周末和節假日的下午，這條穿山公路通常堵得水泄不通。還有一些車輛希望節省時間，繞道洛斯蓋圖小鎮，影響了該鎮居民的出行。

華人 李先生和太太三年前搬到洛斯蓋圖。他表示，他們很喜歡住在這裡，但17號高速公路的交通真的是一個大問題。

李先生說，他們已經對人們湧向海灘帶來的交通狀況司空見慣，如果周末有計畫出行，都會預留出在家門口堵車的時間，或者乾脆錯開高峰。

他抱怨：「不能隨時出門很不方便，比如想去買一杯星巴克 ，看地圖預估來回要堵半個多小時只能作罷。有時候必需出門，回家碰到的堵車會更嚴重，如果沒什麼事，我寧願在外面逛逛，不堵了再回來。」

洛斯蓋圖針對海灘交通實施了一些短期解決方案，包括每周六上午10時至下午3時禁止右轉進入Almond Grove社區。還有一些現在已經停止的不成功措施，例如關閉從South Santa Cruz Avenue進入17號高速公路的入口，以及在North Santa Cruz Avenue實施單向交通。

洛斯蓋圖正在努力尋求長期解決方案，包括與Caltrans和 VTA就17號高速公路擁堵緩解項目進行合作，修改9號公路17號高速公路交匯處的入口和出口匝道，以及調整17號高速公路的車道和路肩，避免從Lark Avenue到交匯處的單向四車道兩條車道，減少擁堵和車輛穿越洛斯蓋圖的情況。

據VTA稱，該項目於2020年開始，預計於2027年開工，2029年竣工。估計成本在1.02億至 1.11億元之間，部分資金來自聖他克拉拉縣選民於2016年通過的措施B：VTA 30年，半分銷售稅（VTA′s 30-year, half-cent sales tax）。洛斯加托斯將匹配總費用的10%。

李先生告訴記者，比堵車更困擾的是進山以後的17號高速公路曲折多彎，經常出車禍。「我住在17號邊上，隔一段時間就能聽到警車、救護車又來了。碰到這種時候就哪都別去了，因為單向只有兩條車道，有些地方路肩特別窄，甚至是沒有。他們只能把兩條路都佔了，一個小時走不通都很正常。」他希望藉此機會提醒大家，在17號高速公路上行駛一定要小心，尤其是雨天路面濕滑的時候。