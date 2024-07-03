調查:加州出租公寓 矽谷最難找

最新房地產報告顯示，矽谷是加州競爭最激烈的住房租賃市場。（取自Apartments.com）

一項分析調查顯示，在加州 12大住房租賃市場中，最難找到出租公寓的地方是矽谷 。最容易找到的地方是洛杉磯 縣西部。

RentCafe最近公布了美國公寓市場年中報告，這份報告涵蓋了加州12個住房租賃市場。南加州新聞集體（Southern California News Group）商業專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）對這份報告的數據進行分析後發現，在這12個加州住房租賃市場中，有四個市場的競爭程度高於全國平均，也是加州找公寓最難的四個地區。

這四個住房租賃市場是矽谷、橙縣、洛杉磯縣東部和聖地牙哥，他們在全國找公寓難度方面分別排名第6、第8、第9和第11。

蘭斯納將加州這12個住房租賃市場分為兩組，計算出他們的差異：

公寓空置率：競爭較激烈的一組為4.4%，競爭較不激烈的一組為6.3%。

空置期長短：競爭較激烈的一組為44天，競爭較不激烈的一組為47天。

競爭人數：競爭較激烈的一組每住房單位有11名潛在租客，競爭較不激烈的一組為10名。

續租率：競爭較激烈的一組為54%，競爭較不激烈的一組為51%。

新上市出租單位數量：在競爭較激烈的一組中，每1000個單位有2.2個新上市單位，在競爭較不激烈的一組中，每1000個單位有4.6個新上市單位。

以加州競爭最激烈的租賃市場矽谷為例，目前，其公寓空置率為5%，空置期為40天，每單位有12名潛在租客，沒有新上市單位。而競爭最不激烈的西洛杉磯縣目前公寓空置率為7%，空置期為46天，每單位有9名潛在租客，每1000個單位有5.6個新上市單位。