金山灣區華運會 將辦現場繪畫比賽

第40屆金山灣區 華運會舉辦現場繪畫比賽，時間在7月21日上午10時至下午2時30分，地點在庫比蒂諾高中運動場（地址10100 Finch Ave. Cupertino, CA 95014）。只要當日有參加活動並繳交作品，就能獲得小禮物，各組別第一名則有獎金100元。

華運會這次將繪畫比賽分為A、B、C、D共四組，A組是5至7歲（出生時間為2016年7月31日至2019年7月30日）、B組是8至10歲（出生時間為2013年7月31日至2016年7月30日）、C組是11至13歲（出生時間為2010年7月31日至2013年7月30日）、D組是14至17歲（出生時間為2006年7月31日至2010年7月30日）。

繪畫主題:為「熱鬧的運動會」，比賽規則為7月21日9時30分至9時50分到會場報到，並領取學生名牌及畫紙，接著找「華運會繪畫比賽」牌子集合，10時整開始作畫，需在12時30分前完成作品並繳交至繪畫組報到處，逾時無法列入評分，只要繳交就能獲得小禮品。

繪畫必須使用大會提供的畫紙，是11吋乘以14吋大小的紙張，繪畫顏料不拘，但選手須自行準備繪圖顏料，像是蠟筆、彩色鉛筆、彩色油性畫筆等，以及畫板等一切工具，禁止攜帶圖片參考，家長及老師也不得協助作畫或口述指導，只要有人發現，當場取消資格。

得獎名單將於當天1時40分公布於繪畫報到處，得獎者必須在1時50分前統一到舞台報導，並於2時接受頒獎。各組第一名獎金100元，並有金排及得獎證書，第二、三名獎金分別為50元、20元，若干佳作獎金為10元。報名詳情與規定可上網查詢，網址：t.ly/d2JQs。