我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

金山灣區華運會 將辦現場繪畫比賽

記者江碩涵╱聖荷西報導

第40屆金山灣區華運會舉辦現場繪畫比賽，時間在7月21日上午10時至下午2時30分，地點在庫比蒂諾高中運動場（地址10100 Finch Ave. Cupertino, CA 95014）。只要當日有參加活動並繳交作品，就能獲得小禮物，各組別第一名則有獎金100元。

華運會這次將繪畫比賽分為A、B、C、D共四組，A組是5至7歲（出生時間為2016年7月31日至2019年7月30日）、B組是8至10歲（出生時間為2013年7月31日至2016年7月30日）、C組是11至13歲（出生時間為2010年7月31日至2013年7月30日）、D組是14至17歲（出生時間為2006年7月31日至2010年7月30日）。

繪畫主題:為「熱鬧的運動會」，比賽規則為7月21日9時30分至9時50分到會場報到，並領取學生名牌及畫紙，接著找「華運會繪畫比賽」牌子集合，10時整開始作畫，需在12時30分前完成作品並繳交至繪畫組報到處，逾時無法列入評分，只要繳交就能獲得小禮品。

繪畫必須使用大會提供的畫紙，是11吋乘以14吋大小的紙張，繪畫顏料不拘，但選手須自行準備繪圖顏料，像是蠟筆、彩色鉛筆、彩色油性畫筆等，以及畫板等一切工具，禁止攜帶圖片參考，家長及老師也不得協助作畫或口述指導，只要有人發現，當場取消資格。

得獎名單將於當天1時40分公布於繪畫報到處，得獎者必須在1時50分前統一到舞台報導，並於2時接受頒獎。各組第一名獎金100元，並有金排及得獎證書，第二、三名獎金分別為50元、20元，若干佳作獎金為10元。報名詳情與規定可上網查詢，網址：t.ly/d2JQs。

灣區

上一則

僅72度，舊金山吸引熱浪中灣區民眾前來避暑

下一則

1家4口致命車禍 肇事者依過失殺人罪起訴

延伸閱讀

僅72度，舊金山吸引熱浪中灣區民眾前來避暑

僅72度，舊金山吸引熱浪中灣區民眾前來避暑
人口普查︰灣區流失率高 亞裔逆勢增加

人口普查︰灣區流失率高 亞裔逆勢增加
超強熱浪襲灣區 還可能停電

超強熱浪襲灣區 還可能停電
金山新住房審批 可望大幅加快

金山新住房審批 可望大幅加快
今夏第一波熱浪襲灣區 民眾備戰躲豔陽

今夏第一波熱浪襲灣區 民眾備戰躲豔陽

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19
舊金山Waymo自駕計程車服務即日起全面開放，任何人都可使用。（電視新聞截圖）

搭過嗎？ Waymo無人自駕計程車 舊金山全面開放

2024-06-26 20:17
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

2024-06-30 22:59

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死