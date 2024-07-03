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路線陡峭 67路巴士像搭雲霄飛車 司機口頭禪 「乘客抓緊了」

編譯組／綜合報導
搭乘舊金山最陡峭路線Muni巴士67 路Bernal Heights，可獲得如雲霄飛車般體驗。（取自官網）
搭乘舊金山最陡峭路線Muni巴士67 路Bernal Heights，可獲得如雲霄飛車般體驗。（取自官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的公交巴士名聲在外，有的以乘客量著稱（38路Geary），有些則以堵車而聞名（30路Stockton），有的幾乎一半都是遊客（39路Coit ）。而67路Bernal Heights則是灣區交通最棒的遊樂園車。

當Muni巴士司機斯科特（Randi Scott）駕駛67路Bernal Heights巴士時，她對乘客的口頭禪是 「抓緊了」。但她的內心卻想告訴年輕的乘客們舉起雙手尖叫。

「感覺就像坐雲霄飛車（roller coaster），」斯科特笑著說，「當我翻過山坡再下來時，你的肚子裡會有那種小感覺。巴士上的孩子們都在喊『哇哦！』」。

這一說法是有數據支持的。根據「紀事報」對舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation）每條線路的分析，67路是舊金山公交系統中坡度最大的線路。沿Alabama 街和Esmeralda 大道的兩個街區的上坡彎道，67路巴士最垂直的幾個大坡度達到了驚人的23.1度（Lombard街的彎道街區為16度）。

1983年3月9日，67路Bernal Heights在米慎區（Mission District）的一次調整中投入運營。 該線路的環路長度並不長，只有25分鐘，形狀就像一個穿著大號鞋子的小丑的腿。它只在雙車道街道上行駛，遇到的停車標誌比紅綠燈多得多。

但這條線路幫助舊金山人從Folsom 街爬到Bernal Heights公園，來到Cortland大道上時髦的咖啡烘焙店和全市最好的mezcal酒店。然後下坡駛向280路州際公路，途經Ellsworth街上的住宅項目及Alemany農夫市場。許多人的終點站是Mission街和第24街，67路的終點站是Taco Loco，距離BART車站很近。

67路既是巴士，也是美觀的自動扶梯。除了 Alabama/Esmeralda 山，67路在Nevada街和Folsom的兩個路段也有大幅上坡。斯科特說，乘客通常只需乘坐一站（無需支付車費），就能爬上特別陡峭的坡道。

爬坡時的重力會迅速襲來，讓站立者向後搖晃，閃爍著 「抓緊 」（HOLD ON TIGHT）字樣的標誌預示著攀爬即將開始。但斯科特說，在下坡路上行駛才是她最艱難的工作。為了在山腳下的人行橫道前停車，她經常要直接站起來踩剎車。

斯科特說，乘坐67路公車的大多數日子都很愉快；乘客們通常都很友好，沿途高處的景色也很迷人。翻過最大的一座山後向下行駛，遠處的舊金山市中心顯得雄偉壯觀。

當地居民科洛斯基（Vince Koloski）說，他對67路的每一次運行都心存感激，但稱每隔幾年就會有傳言說 該路線可能會被取消。「這是唯一一條南北向穿過Bernal高地的公交車，」他說。「請永遠保留 67路 Bernal Heights 。」

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