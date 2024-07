AI浪潮衝擊學子 專家籲廣泛學習

李怡靜邀請王瑞光、Gopal Kumarappan、趙良方、曲鎮宇、Seema Swamy(由左而右)回應針對人工智慧浪潮下,學生該如何因應。(記者孫愛薇/攝影)

人工智慧 發展日益蓬勃,現今部分工作未來將不存在,將影響學生對於未來職業規畫。國際發展與教育協會基金會(IDEA Foundation)6月30日在庫比蒂諾市(Cupertino)市議會舉辦「瞭解AI 人工智慧對於大學和求職市場的影響和未來趨勢」,吸引超過100位學生家長參與。

講者邀請到庫比蒂諾市市議員趙良方(Liang Chao)、前摩根大通工程部主管Gopal Kumarappan、亞太科技風險投資公司管理合夥人暨前美西玉山理事長曲鎮宇(Peter Chu)、沃爾瑪(Walmart)資深洞察、分析和數據科學總監Seema Swamy,分就各自的專業給予建議。

曲鎮宇提到,當飛機發明時,單從一架飛機很難看出什麼,然而它帶動一整個產業從製造商到後端,人工智慧的影響力也將如此之大,要思考其對於社會的影響,年輕一輩學習面要廣泛,不然在科技快速轉變時,只單朝向一個方向思考,容易發生脫離潮流問題。

論壇主持人王瑞光為科技趨勢分析專家,擔任Constellation Research Inc創辦人,並著有暢銷書《Disrupting Digital Business》、《Everybody Wants to Rule The World》,常受到主流媒體邀請探討科技產業發展。他認為在AI浪潮下,未來將有更多的工作職缺消失,學生重心發展在具有廣泛與批判的思考能力,人文、哲學、設計等課程都將變得重要,這是一個時代的轉變,要以積極的態度面對。

國際發展與教育協會基金會(IDEA Foundation)成立於2010年,以學習為本,培養學生品格,著重矽谷 社區多元教育推廣。連結矽谷在地與全球的教師、家長與學生,透過舉辦各類活動,幫助矽谷學子開拓與創新教育資源,建立多元學習環境。

基金會共同創辦人李怡靜(Aegean Lee)表示,基金會在14年間,不斷的在社區舉辦教育講座,不只是單純教育講座,而是現在流行的趨勢,AI人工智慧是一個不可擋的趨勢,但如何用健康正確的態度去應用,這是家長與學生非常想了解的。