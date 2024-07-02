AI浪潮衝擊學子 專家籲廣泛學習

李怡靜邀請王瑞光、Gopal Kumarappan、趙良方、曲鎮宇、Seema Swamy（由左而右）回應針對人工智慧浪潮下，學生該如何因應。（記者孫愛薇／攝影）

人工智慧 發展日益蓬勃，現今部分工作未來將不存在，將影響學生對於未來職業規畫。國際發展與教育協會基金會（IDEA Foundation）6月30日在庫比蒂諾市（Cupertino）市議會舉辦「瞭解AI 人工智慧對於大學和求職市場的影響和未來趨勢」，吸引超過100位學生家長參與。

講者邀請到庫比蒂諾市市議員趙良方（Liang Chao）、前摩根大通工程部主管Gopal Kumarappan、亞太科技風險投資公司管理合夥人暨前美西玉山理事長曲鎮宇（Peter Chu）、沃爾瑪（Walmart）資深洞察、分析和數據科學總監Seema Swamy，分就各自的專業給予建議。

曲鎮宇提到，當飛機發明時，單從一架飛機很難看出什麼，然而它帶動一整個產業從製造商到後端，人工智慧的影響力也將如此之大，要思考其對於社會的影響，年輕一輩學習面要廣泛，不然在科技快速轉變時，只單朝向一個方向思考，容易發生脫離潮流問題。

論壇主持人王瑞光為科技趨勢分析專家，擔任Constellation Research Inc創辦人，並著有暢銷書《Disrupting Digital Business》、《Everybody Wants to Rule The World》，常受到主流媒體邀請探討科技產業發展。他認為在AI浪潮下，未來將有更多的工作職缺消失，學生重心發展在具有廣泛與批判的思考能力，人文、哲學、設計等課程都將變得重要，這是一個時代的轉變，要以積極的態度面對。

國際發展與教育協會基金會（IDEA Foundation）成立於2010年，以學習為本，培養學生品格，著重矽谷 社區多元教育推廣。連結矽谷在地與全球的教師、家長與學生，透過舉辦各類活動，幫助矽谷學子開拓與創新教育資源，建立多元學習環境。

基金會共同創辦人李怡靜（Aegean Lee）表示，基金會在14年間，不斷的在社區舉辦教育講座，不只是單純教育講座，而是現在流行的趨勢，AI人工智慧是一個不可擋的趨勢，但如何用健康正確的態度去應用，這是家長與學生非常想了解的。