全美亞裔總商會 與矽谷社團簽合作備忘錄

全美亞裔總商會與全球玉山科技協會、美西玉山科技協會、矽谷美華科技商會、和北加州台灣工商會及亞裔美好社區工商會簽署備忘錄。（記者葛歆睿 / 攝影）

全美亞裔 總商會（National ACE）27日與矽谷 華裔社團領袖，在美國商務部少數族裔聖荷西辦公室及ACE西岸資本準備計畫（Capital Readiness Program）中心簽訂合作備忘錄，其中包括全球玉山科技協會、美西玉山科技協會、矽谷美華科技商會、和北加州台灣工商會及亞裔美好社區工商會；簽訂儀式由全美亞裔總商會理事陳鈞亞主持。

總商會會長董繼玲表示，亞裔是全國發展最快的族群，是美國最大的高科技消費者，社區的購買力預計將達到1.6兆元。總商會非常高興與矽谷重要社團簽訂協議，這是一個重要里程碑。在過去總商會與白宮 AANHPI倡議計畫和中小型企業管理局，簽訂備忘錄，同時合作舉辦經濟高峰會，而與這些影響力重大的社團合作，能共同支持亞裔中小型企業發展，使其獲得更好的機會。

總商會與全國120個州及地方商會密切合作，支持小型企業和企業家。如今，灣區重要策略夥伴加入，將與聯邦和地方政府共同努力，倡導亞太裔企業，並且消除創辦、保留和發展企業的障礙，同時培養下一代亞太裔企業家、推動亞太裔發展，改善其經濟、政治和社會福祉。

僑社聯盟還將共同推動資本準備計畫（Capital Readiness Program）支持AAPI小型企業的成長和成功，該補助金致力於解決AANHPI企業家面臨的緊迫挑戰。該計畫是有史以來對新生和嶄露頭角的小型企業最大的聯邦直接投資。

此外，亞太裔中小企業高峰會AAPI Strong Conference將於9月4日在聖他克拉拉會展中心（Santa Clara convention Center）舉行，其中包括以人工智慧AI為主重要議題，並請白宮及聯邦官員及公司行政總裁及中小企業代表們，發表意見，最主要討論人工智慧對未來社會的重影響及其商業應用，並歡迎年輕企業家參與，掌握公司及聯邦政府合約，為企業家吸引合適的資本金額。