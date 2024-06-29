聖荷西抓逃犯 設臉書IG專頁

聖荷西警察局在社群媒體Facebook和Instagram上建立「聖荷西頭號通緝犯」頁面，為逮捕和追緝懸而未決的逃犯提供新的線索。（截取自Instagram）

據KRON 4新聞報導，聖荷西 警察局（SJPD）宣布在社群媒體 Facebook和Instagram上建立「聖荷西頭號通緝 犯」頁面，聲稱其目的是「為逮捕和追緝懸而未決的逃犯提供新的線索」。

聖荷西警方表示，「聖荷西頭號通緝犯」頁面將使社交媒體用戶有機會看到逃犯的照片和犯罪描述，並附由SJPD的電話號碼和案件編號。

「利用流行的線上平台將為我們逮捕這些危險罪犯提供所需的額外影響力，」SJPD兇殺組指揮官Barg中尉說，「這些嫌疑人長期以來一直逃避執法，我們可以一起將這些逃犯送進監獄。」

聖荷西警方目前貼出的頭號通緝犯中包括華人女子Yuqi Yan，她涉嫌在去年4月虐待2個月大的兒子致死。她已經於案發後離開美國，據信目前人在中國。

聖荷西警方表示，許多案件都有資格獲得現金獎勵。希望匿名的居民可以撥打舉報熱線： 4089477867，或在www.siliconvalleycrimestoppers.org上舉報。

「聖荷西頭號通緝犯」Facebook：www.facebook.com/profile.php?id=61559824975745

「聖荷西頭號通緝犯」Instagram：www.instagram.com/san_joses_most_wanted