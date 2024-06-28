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Medi-Cal針灸獲保留 華裔州議員候選人李志威感謝各界

記者李怡／舊金山報導
加州第19區眾議員華裔候選人李志威（右二）與華裔社區代表們參加記者會。（記者李怡╱攝影）
加州第19區眾議員華裔候選人李志威（右二）與華裔社區代表們參加記者會。（記者李怡╱攝影）

加州第19區州眾議員華裔候選人李志威（David Lee）、美國中醫公會（AACMA）榮譽會長黃憲生與退休法官郭麗蓮和前加州法務監督委員李焯宗，27日在金山中華總會館舉行新聞發布會，慶祝州長紐森上周宣布的2024-2025年度預算中保留了Medi-Cal針灸項目，並感謝所有為保留這一福利而作出貢獻的針灸界、政界、社區以及來自媒體的支持。

李志威表示，這次保衛針灸預算活動，華裔社區發動成千上萬的針灸師、病人、民眾寫信給州長，強烈要求保留Medi-Cal的針灸項目，並與東北醫療中心組織近百人去州府沙加緬度出席參、眾兩會聽證會表達意見。終於成功地保留了Medi-Cal的針灸計畫。在這次活動中，他也深深體會到，身為華裔州議員候選人，要在州府層級為社區爭取權益。

加州政府正面臨財政赤字，入不敷出。紐森曾提議對2024到2025年政府預算中的白卡進行削除，包括針灸福利。美國中醫公會、金山東北醫療中心等50位針灸師、學生及病人，5月底參州府參眾兩院預算委員會聽證會，反對削減。李志威、退休法官郭麗蓮和李焯宗曾在本月初召開會議呼籲紐森不要削減。最終，加州州長紐森在上周宣布2024-2025年度預算中保留Medi-Cal針灸計畫。

黃憲生表示，1976年加州針灸合法化，並自1980年代開始成為Medi-Cal支付的醫療計畫。2009年，州府因巨大財政赤字，將針灸從Medi-Cal中移除。在2016年，美國中醫公會（AACMA）發動並在當時的議員丁右立（Phil Ting）、邱信福（David Chiu）和邦塔（Rob Bonta）等大力支持下，成功爭取到重新恢復Medi-Cal支付針灸。

大量的醫療臨床研究證明針灸對於治療各種痛證及其他疾病有非常好的療效，而且安全、無副作用、性價比高。州府每年給Medi-Cal的預算約580萬，只占州Medi-Cal預算359億元的不到1萬分之1.6，非常非常少。如果刪除了針灸治療項目，Medi-Cal的病人將需要被迫接受費用更高、副作用更大的其他治療方法，政府也會花費更多的錢。

與會人員回顧，此次針灸福利得以保留，要感謝州參議員威善高（Scott Wiener），眾議員蒙吉瓦（Caroline Menjivar）、羅達倫（Evan Low）、丁右立（Phil Ting）、李天明（Alex Lee）、楊馳馬（Matthew Haney）和舊金山選區加州眾議員候選人李志威（David Lee）等給予有力支持。特別是加州議會亞太裔議員聯盟主席羅達倫和州參議院預算委員會主席威善高發揮了關鍵作用。

加州第19區眾議員華裔候選人李志威（右二）與華裔社區代表們參加記者會。（記者李怡...
加州第19區眾議員華裔候選人李志威（右二）與華裔社區代表們參加記者會。（記者李怡╱攝影）

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