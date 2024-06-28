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大專校聯會 7月27日舉辦仲夏夜舞會聯誼

記者徐蓓蓓╱密爾比達報導
大專校聯會召開記者會透露今年仲夏舞會精彩內容。（記者徐蓓蓓╱攝影）
大專校聯會召開記者會透露今年仲夏舞會精彩內容。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州中國大專校友會聯合會將於7月27日舉辦仲夏夜舞會，提供聯誼交流機會給每一個理事學校，藉此增進校聯會理事們與僑界先進的認識，也熟悉南灣華僑文教中心的環境，在輕鬆氣氛中加強理事會員對校聯會的向心力。

校聯會會長蔡弘凱介紹，仲夏夜舞會是校聯會每年的重點活動之一。今年除了有Live Band，有名歌手演唱不同的歌曲，讓大家勁歌熱舞，更在有夏威夷風情的場景中，讓大家欣賞婀娜多姿的旗袍走秀，精彩的舞蹈，歌唱表演。

蔡弘凱說，今年的舞會5點鐘開始，就有卡拉OK活動來把氣氛炒熱。除了涼麵、滷味等台灣美食，還有摸彩活動和豐富的現金獎品，希望大家參加活動的同時還能幸運中獎，相聚在仲夏之夜。

本次活動的召集人校聯會副秘書長梁小貞表示，這是自己第二次擔任仲夏舞會的召集人，希望舞會既有會員的表演，也有理事們展示自己的才藝，自己也會製作和邀請各類精彩的節目。

常務理事王淑美表示，這次的舞會會帶大家體驗ALOHA夏威夷風情。台藝大樂舞者舞群會通過舞蹈把大家帶到夏威夷的沙灘上，不用乘飛機就可以「來去夏威夷」。

常務理事徐娟表示，往年都是素人來參與卡拉OK環節。今年會找各會會長推薦，還有請到愛久久樂團來表演。他們的歌手、鍵盤手、鼓手和吉他手都非常優秀，敬請期待他們的精彩的演出。

理事江郁蕙，希望大家以同樂的心情，每一個人都來參加這麼好的盛會。

蔡弘凱表示，還有理事特別調製了好幾種漂亮的雞尾酒來配合本次夏威夷風情的主題，希望大家能盡興享受此次舞會。校聯會的宗旨就是「關懷校友，溫馨學子」，希望藉這樣的活動來凝聚大家的向心力。每個學校的校友會的能力是有限的，但大家集合起來就有人數的優勢，可以做到物超所值，以有限的資源帶給大家最好的享受。

夏威夷 加州 北加

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