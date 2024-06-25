打擊華埠非法擺攤 安世輝籲設立專職崗位

黎慧心（中左）邀請市議員安世輝(中右)來到華埠，向商戶講解打擊非法擺攤的經驗和相關立法。（記者王子涵╱攝影）

無證商販非法擺攤是舊金山街頭面臨的挑戰之一。在華埠 都板街（Grant Avenue）沿線，未經處理冷藏的海鮮肉類被公開售賣，不僅擠占人行道、影響合法商戶經營，更可能導致食品安全危機。非法商販在當地商戶聯會的長期警告下，仍屢禁不止。為此，競選該區市議員的黎慧心（Sharon Lai）邀請現任市議員安世輝（Ahsha Safai）來到華埠走訪，向商戶講解相關立法，尋找解決之道。

都板街是華埠最古老且最活躍的商街之一，百餘家商戶以蔬果店和餐廳為主，是社區人流量最集中的街道。根據華埠商戶聯合協會主席邵旗謙表示，在過去的三年，他曾多次向市長辦公室、工務局、衛生局舉報沿街的無證商販，並拍攝照片視頻證據以示警告。

邵旗謙將部分照片展示給安世輝，售賣物品包括整雞、海魚、甚至是小沙魚。安世輝感到十分驚訝：「這已不是非法擺攤那麼簡單。這是公共衛生危機。」

非法擺攤困擾著全市多個社區，其中最嚴重的莫過於米慎區和聯合國廣場（UN Plaza），大部分全市商業盜竊所得的贓物都在此被轉售，同時還夾雜著暴力犯罪 ，讓社區苦不堪言。為此市府曾重拳出擊，推出擺攤禁令，並推動新法案賦予執法者更多干預的權利。

邵旗謙指出，市府部門人手緊缺，且監管浮於表面。導致非法商販即便得到口頭警告，也會再次返回街頭擺攤，嚴重損害合法商戶的正常經營和利益。

街頭擺攤行為2018年在加州 實現無罪化，其本意是幫助銷售加熱食品的攤販，如熱狗漢堡等正常合法經營，幫扶弱勢小商業主等。同時剝奪了警察執法力量的直接介入權力，轉而由工務局、衛生局等行政力量負責監督。但疫情間發生的大量商業盜竊行為，讓銷售贓物的非法商販鑽了法律的漏洞。

安世輝表示，他近期提出並成功通過的法案，將允許市府檢查人員向非法商販開出有效期為120天的警告，並要求檢查者記錄非法商人的信息證據。當被發現多次違反，檢查人員將有權利沒收非法商品。他補充，由州參議員威善高（Scott Wiener）在本月3日提出的新法案，將進一步恢復警察在介入非法擺攤問題時的執法權。

安世輝所在的第11區包含海景區（Oceanview）、外米慎區等，與華埠所在的第三區相同，包含大量的亞裔人口。為打擊非法擺攤，他設立了一個全職的社區外展專員崗位，直接向該區警局長匯報，並有能力聯合市府各個監督部門的力量，專職記錄檢查街頭擺攤亂象。

安世輝表示，他的做法得到多個轄區的效仿，收效很好，如今全市至少有四個轄區設立了類似的崗位，專職打擊非法擺攤問題。