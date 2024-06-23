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華裔紀錄片導演周敏：疫情期間 華人受到不公正對待

記者楊逸辰／舊金山報導
華裔紀錄片導演周敏的作品主要聚焦美國華人歷史。（記者楊逸辰／攝影）
華裔紀錄片導演周敏的作品主要聚焦美國華人歷史。（記者楊逸辰／攝影）

華裔紀錄片導演周敏的作品主要聚焦美國華人歷史，上從1850年代，下至二戰時期，其中跨越了150年左右的時空長河，而她不少作品就與亞裔長久以來一直被壓迫、仇恨相關。她說，美國華裔歷史雖然只有150到170年左右，說長不長、說短不短，但華人對美國的發展做了相當巨大的貢獻，這些貢獻很大一部分被忽略了，華人作為一個族群，在歷史上比其他族群受到了更大的歧視、壓迫，尤其是現在的華人，面臨的挑戰也比其它族裔更大。

三年疫情期間，周敏採訪和觀察到華人受到的不公正對待。她說，China Virus（中國病毒）這句話來自一個國家的最高領袖，這是一個侮辱，也是對華人極大的傷害，疫情期間仇華事件和排華事件數量達到歆高，她曾紀錄過灣區發起的反仇亞大型示威，並拍過名為「仇恨是病毒」（Hate is Virus）的MV，歌曲來自一名紐約的華人音樂家。

「示威游行的時候，各種膚色的人走在一起，很讓我感動。」周敏說，「他們一起走過唐人街， 一起喊著Hate is Virus，這就是我們國家該有的樣子，而不是因為膚色和來源而讓你變得低人一等。」

周敏指出，面對如今的仇亞、仇華現象，華人文化有一個很好的傳統就是自省，先問自己要做什麼。她說，華人在歷史上是一個優秀的「啞裔」，都是voiceless，習慣於不發聲。她認為，華人參政、參加媒體，在白宮、州政府幫華人發聲，以不同藝術形式幫助華人文化的發展，而不是像歷史上那些醜化華人的作品，都相當重要。

她分析，華人需要集體努力來改變一百多年來的刻板印象，而這種改變不是幾個人或是一代人就能完成的，華人優秀、智慧，能做到自己個人生活無憂不難，但個人生活無憂對整個族群沒有很大的意義，要集體有組織和力量，在大災難發生時，華人才不會被當作代罪羔羊，尤其今年大選即將來臨，希望能看到更多華人出現在政壇上。

周敏提及其他族群的歷史，例如愛爾蘭人當年和華人一樣，也協助美國修鐵路，但如今沒有人去歧視愛爾蘭人；非裔以前當黑奴，他們為了民權做出了一代又一代的抗爭，而華人社區和這些社區之間，可能差一個馬丁路德，也許一個馬丁路德還不夠，需要很多個馬丁路德才行。

華人 疫情 歧視

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