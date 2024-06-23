美國中醫公會會長薛初龍：針灸緩解加州鴉片類藥物危機

美國中醫公會會長薛初龍表示，考慮到針灸緩解加州的鴉片類藥物危機，所以也希望州長預算不要削減白卡針灸福利。（記者劉先進╱攝影）

美國中醫公會會長薛初龍表示，不少痛症病人本來需要鴉片或大麻 來緩解疼痛，但透過針灸治療和鎮痛，減少了對毒品的上癮程度。考慮到針灸緩解加州的鴉片類藥物危機，希望州長預算不要削減白卡針灸福利。

薛初龍說，歐巴馬健保就開始將針灸列為必需保險，大小的保險公司、Medicare等保險都會涵蓋針灸。他行醫的診所中，50%的病患是因為痛症慕名而來。有的病人疼痛難受，還要看急診。有的病人坐著輪椅過來，但經過治療，可以正常行走。曾經有一個病人，需要依靠大麻等鎮痛，但這類藥物影響日常生活，不能開車。到了診所針灸後，止住疼痛，開始減少使用大麻。甚至連續數天不用吃止痛藥。

他舉例，有另一個病患是退休 護士，慢性頸椎病20年，需要依靠止痛藥和激素注射抑制疼痛，但她對藥物敏感、不耐受，治療後頭痛、腸胃不舒服，且打了激素導致血糖高，但經過針灸治療也緩解了20年頑疾。

退休法官郭麗蓮說，一年前，她做了手術更換膝蓋，西醫介紹她接受針灸治療，幫助止痛。家中四個兄妹，包括一個醫生也在使用針灸。她已故先生是醫生，現在的伴侶是西醫醫生。「我們來自西醫世家，但也瞭解中醫的重要性。針灸並不能取代西醫。如果將針灸排除在醫療保險 之外，那麼老年人、窮人和病人都會受到傷害，這是不公平和不公正的。」