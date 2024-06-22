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前夏威夷大學校長 張蘊禮談美國高等教育

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
張蘊禮（左2）受媽媽教室負責人高玉麗邀請（左1），分享在美國大學的工作經驗以及高等教育看法。（記者孫愛薇／攝影）
張蘊禮（左2）受媽媽教室負責人高玉麗邀請（左1），分享在美國大學的工作經驗以及高等教育看法。（記者孫愛薇／攝影）

「金山灣區媽媽教室」舉行教育講座，邀請首位美國亞裔女性大學校長張蘊禮（Rose Tseng）演講，她從聖荷西市立學院教化學開始，輾轉升遷至希羅夏威夷大學（Hawaii University at Hilo）擔任校長，在教育行政中分享遭遇的困境與突破，及對於美國高等教育的看法。張蘊禮的先生、矽谷光纖創投之父龔行憲也到場支持。

張蘊禮成長於台灣，父母從醫，在大學時曾有機會生活在非洲，見過世界的不公與飢民的苦，而後她在美國堪薩斯州立大學完成營養學學士，並在柏克萊加大獲得碩士與博士學位。

因先生的關係，張蘊禮來到聖荷西州大教化學，當時學院辦學狀況不佳，家政系因預算窘迫被關閉，張蘊禮與校長提籌辦新系「營養及食物科學系」，自己擔下系主任的行政重責，以科學為主，為系上申請較多的經費，加強在地社區與學院的連結。

張蘊禮將系所經營有聲有色，受到西谷和米慎社區學院聯合學區 （West Valley and Mission） 青睞，並聘請為總校長，然就職不久才發現學校赤字預算500萬元，不妥善解決經費問題，一年內學校將關門大吉，她破釜沉舟的將部分校地出租出去，直到現在學區總校長仍對此滿懷感激，這項決定為校方長年獲得大量經費，維持辦學。

希羅夏威夷大學向張蘊禮拋出橄欖枝，希望延攬她改善辦學。到夏威夷後，張蘊禮評估學校雖經費有限但位置得天獨厚，是全球最佳天文觀測點，還有豐富的海洋資源，她設立夏威夷學院，蓋天文博物館，夏威夷原住民原反對天文觀測站興建，但經認識與了解，連當地學子也就讀天文系，夏威夷人與天文才結合起來。

張蘊禮分享，現在進入一流大學非常困難，她看到學生申請資料都極為優秀，每位幾乎都是GPA 4.0，強烈競爭下，青少年在應該快樂的年紀，學業壓力非常大，做什麼事情都為了加分，都為了申請學校，Palo Alto學生就有較高的自殺率。

張蘊禮建議，以完成四年大學學業為目標，社區大學兩年再轉學四年大學的「2+2」模式也可做參考，不僅省學費，學生在確定主科前，能多元發展。最後她提醒家長，不給孩子太多壓力；不以成績為唯一成果；絕不接觸毒品藥物；不能有不進一流大學就是失敗的想法；了解孩子的興趣並支持他們的選擇。

張蘊禮在希羅夏威夷大學拓展學院與建設，備受當地人的支持。（記者孫愛薇／攝影）
張蘊禮在希羅夏威夷大學拓展學院與建設，備受當地人的支持。（記者孫愛薇／攝影）

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