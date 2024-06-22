世界最大蒸汽火車將巡遊 7月到加州

「Big Boy」是世界上最大的營運蒸汽車，這次巡遊的「Big Boy No. 4010」是目前唯一仍在運作的。（取自聯合太平洋鐵路公司網站）

聯合太平洋鐵路公司傳奇蒸汽火車「Big Boy」將於今年夏天和秋天穿越多個州，沿途停靠，讓民眾有機會近距離觀看重達110萬磅的巨大發動機。

Big Boy是世界上最大的營運蒸汽機車。第二次世界大戰期間建造了25輛，但只有八輛倖存。這次巡遊的「Big Boy No. 4010」是目前唯一仍在運作的。

4014號於1941年12月交付給聯合太平洋鐵路公司，僅20年後就在行駛了超過100萬哩後退役。聯合太平洋鐵路公司表示，經過多年的修復，4014號已於2019年再次投入軌道，以慶祝橫貫大陸鐵路建成150周年。

Big Boy將穿越美國，首先是夏季「西行之旅」，從懷俄明州 （6月30日至7月4日，7月23日至26日）經猶他州（7月4日至6日，7月19日22日） ）、內華達州（7月6 日至9日）、加州（7月9日至14日）和愛達荷州 （7月22日至23 日）。

西部之旅結束後，Big Boy將開始為期八周的「美國中心地帶之旅」，8月底在懷俄明州開始。途經阿肯色州、科羅拉多州、伊利諾伊州、愛荷華州、堪薩斯州、密蘇裡州、內布拉斯加州 、俄克拉荷馬州和德克薩斯州。

2024全年，Big Boy總共將走過14個州。

隨著巡遊時間鄰近，聯合太平洋鐵路公司預計會在網站上宣布額外增加的站點和大致時間。

聯合太平洋公司提醒所有鐵路愛好者，在拍照或觀看這台龐大的機器時，請務必將安全放在首位，並與鐵軌保持 25呎的距離。切勿站在軌道或道碴上拍照或錄影，也切勿爬上機車或設備。

查詢「Big Boy」沿途停靠的地點和時間可上網參考，網址：www.up.com/heritage/steam/schedule/index.htm。