華埠勝利堂22日市政會議 聚焦公安反仇恨 金山市長、地檢長將參加

市政會議定於22日上午10時，在中華總會館勝利堂（Victory Hall）舉辦。（記者王子涵╱攝影）

三名舊金山 最高級別官員將出席由中華總會館、華鷹會（Wah Ying Club）和舊金山社區聯盟（SFCAUSE）共同主辦的市政會議，聚焦公共安全、反亞裔 仇視、盜竊、毒品、遊民等關鍵議題。在20日的記者會上，主辦方希望華埠 居民積極參與，主動發聲。這場市政會議定於22日上午10時，在中華總會館勝利堂（Victory Hall）舉辦。

華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）告訴本報，市長布里德（London Breed）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）以及警長史考特（Bill Scott）已確認出席。市府律師邱信福（David Chiu）也將到場支持。

他表示，此次會議的目標就是給予社區民眾、仇恨犯罪的受害者、小商業主與城市領導者直接對話的機會，直接表達社區所面臨的挑戰和困難，並要求市府做出實際的行動。

泰國老翁拉達納巴迪 (Vicha Ratanapakdee)的女兒將作為特別來賓發言。84歲的拉達納巴迪於2021年在舊金山的家門外，被一19歲非裔青年惡意從背後推倒，導致其身亡。事件被認為是最標誌性的針對亞裔長者的仇恨犯罪案件，直到目前仍未最終宣判。

另一位華人受害者黃奕愛（Yik Oi Huang）的孫女Sasanna Yee也將到場。88歲的黃奕愛2019年在訪谷灣公園遛彎時，被剛滿18歲的非裔青年殘忍毆打，導致頭骨、手臂和脖子骨折，長期治療後不幸身亡。

李天壽強調，仇恨暴力犯罪反復發生，且趨勢並沒有被扭轉，市府和執法機構的干預遠遠不夠，所以社區要增加與市府官員的直接對話，表達緊迫性。