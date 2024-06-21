我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

舊車返還 有條件可獲1500元現金

記者葛歆睿／聖荷西報導
空氣品質管理區的車輛回購計畫從7月開始，將為返還1998年或之前生產的車輛的民眾提供1500元的獎勵。（灣區空氣品質管理區提供）
空氣品質管理區的車輛回購計畫從7月開始，將為返還1998年或之前生產的車輛的民眾提供1500元的獎勵。（灣區空氣品質管理區提供）

灣區空氣品質管理區（Bay Area Air Quality Management District）將為民眾推出最新的現金回購舊汽車計畫。

空氣品質管理區的車輛回購計畫從7月開始，將為返還1998年或之前生產的車輛的民眾提供1500元的獎勵。

空氣品質管理區執行官法恩（Philip Fine）在一份聲明中表示：「車輛回購計畫激勵居民報廢舊的、汙染更嚴重的車輛，以幫助改善地區空氣品質並減少導致氣候變暖的廢氣排放。」

要獲得資格，車輛必須是1998年或之前的車輛，並且目前已登記，可在過去24個月內在灣區駕駛和營運。

此外，根據空氣品質管理區官員的說法，如果車輛需要在兩個月內進行廢氣排放檢查，則必須接受並通過檢查，才有資格參與現金回購。

自1996年以來，該計劃已回購9萬5000輛汽車、貨車、皮卡車和SUV

有關回購計畫的更多信息，請訪問：www.baaqmd.gov/vbb。

加州針對那些無法通過煙霧檢查的車輛的人也制定了類似的計畫。有關該計畫的更多信息，請訪問：www.bar.ca.gov/consumer/consumer_assistance_program。

灣區 加州 SUV

上一則

電動飛行計程車 擬在灣區設立 將有5起降點

下一則

醫師開車載家人衝下懸崖 可能今夏出獄

延伸閱讀

消暑佳品 奇珍異蔬茭白、水蜜桃灣區受歡迎

消暑佳品 奇珍異蔬茭白、水蜜桃灣區受歡迎
加州野火頻發 「賽茲山火」24小時內焚地萬畝

加州野火頻發 「賽茲山火」24小時內焚地萬畝
灣區熱浪溫差大 同灣不同命

灣區熱浪溫差大 同灣不同命
「郵火」竄燒 范杜拉、洛縣發布空氣品質警報

「郵火」竄燒 范杜拉、洛縣發布空氣品質警報
軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關

軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關

熱門新聞

Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

北加東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 改成晚間8時關門

2024-06-18 15:15
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋