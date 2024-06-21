舊車返還 有條件可獲1500元現金

空氣品質管理區的車輛回購計畫從7月開始，將為返還1998年或之前生產的車輛的民眾提供1500元的獎勵。（灣區空氣品質管理區提供）

灣區 空氣品質管理區（Bay Area Air Quality Management District）將為民眾推出最新的現金回購舊汽車計畫。

空氣品質管理區的車輛回購計畫從7月開始，將為返還1998年或之前生產的車輛的民眾提供1500元的獎勵。

空氣品質管理區執行官法恩（Philip Fine）在一份聲明中表示：「車輛回購計畫激勵居民報廢舊的、汙染更嚴重的車輛，以幫助改善地區空氣品質並減少導致氣候變暖的廢氣排放。」

要獲得資格，車輛必須是1998年或之前的車輛，並且目前已登記，可在過去24個月內在灣區駕駛和營運。

此外，根據空氣品質管理區官員的說法，如果車輛需要在兩個月內進行廢氣排放檢查，則必須接受並通過檢查，才有資格參與現金回購。

自1996年以來，該計劃已回購9萬5000輛汽車、貨車、皮卡車和SUV 。

有關回購計畫的更多信息，請訪問：www.baaqmd.gov/vbb。

加州 針對那些無法通過煙霧檢查的車輛的人也制定了類似的計畫。有關該計畫的更多信息，請訪問：www.bar.ca.gov/consumer/consumer_assistance_program。