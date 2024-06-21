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北加州最大水上樂園CaliBunga 6月29日聖荷西開幕

記者葛歆睿／聖荷西報導
CaliBunga水上樂園占地23英畝，位於南懷特路，俯瞰坎寧安湖。園區內擁有超過100萬加侖的水上景點，包括滑梯、遊樂設施和兒童遊樂區。（取自CaliBunga臉書）
CaliBunga水上樂園占地23英畝，位於南懷特路，俯瞰坎寧安湖。園區內擁有超過100萬加侖的水上景點，包括滑梯、遊樂設施和兒童遊樂區。（取自CaliBunga臉書）

備受期待的聖荷西CaliBunga水上樂園將在6月29日開幕。CaliBunga不僅是灣區最新的水上樂園，也被譽為北加州最大的水上樂園。

CaliBunga水上樂園占地23畝，位於南懷特路（South White Road），俯瞰坎寧安湖（Lake Cunningham），同個地點以前是狂潮水上樂園（Raging Waters），公園經營了近40年後，去年夏天結束關閉。

CaliBunga是由新成立的位於沙加緬度的家庭娛樂集團California Dreamin經營。園區內擁有超過100萬加侖的水上景點，包括滑梯、遊樂設施和兒童遊樂區，為家庭帶來冒險之旅。

作為該場地翻新和升級的一部分，公園表示，還增加了新的遮陽結構、小屋以及包括食品卡車在內的更多餐飲選擇。

網路購買普通門票的票價為49.99元，現場購買為59.99元。對於3至9歲的兒童和55歲以上的長者，網路票價為34.99元，現場票價為49.99元。2歲及以下兒童免費。水上樂園還提供64.99元、79.99元、和99.99元三檔不同價格的季票。

CaliBunga表示，除了水上樂園外，還計畫在今年夏天晚些時候在該地點開設一個令人興奮的新景點：一個名為Cal Soleil的全年開放的花園和餐廳，遊客可以享受美食、現場音樂、飲料，也為舉辦特別活動提供空間。

購票以及更多訊息可至網站查詢，網址：calibunga.com。

加州 灣區 聖荷西

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